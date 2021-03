Raad en burgemeester opnieuw in discussie over demonstraties bij abortuskliniek

Burgemeester Wienen heeft zich opnieuw moeten verantwoorden tegenover de raad over de handhaving bij de pro life-demonstraties bij de Bloemenhovekliniek. De demonstranten moeten in een vak staan, maar daar hebben ze zich twee keer niet aan gehouden. Ze hebben een officiële waarschuwing gekregen en bij een volgende overtreding wordt de demonstratie beëindigd.

Vooral de oppositiepartijen wilden via een interpellatiedebat van de burgemeester weten wat er bij de kliniek gebeurd is en wat de mogelijkheden zijn om de demonstranten voortaan helemaal uit de straat te weren.

Dat laatste is woensdagochtend voor de tweede keer gebeurd. De pin die aanwijst waar de demonstranten moeten staan, was verdwenen, waardoor er verwarring ontstond waar ze moesten staan. Handhavers hebben de groep vervolgens gevraagd om op de juiste plek te gaan staan, waarop een officiële waarschuwing volgde. De burgemeester heeft de demonstranten laten weten dat bij ieder volgende overtreding de demonstraties direct beëndigd worden. En dat volgende demonstraties voor een langere periode verboden kunnen worden.

Dossier opbouwen

De oppositiepartijen wilden van de burgemeester weten wat hij met 'langere periode' bedoelt. Volgens Wienen gaat het dan in ieder geval om de geplande demonstraties van de desbetreffende maand en mogelijk ook voor die daarna. Hij wil juridisch uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om de demonstraties voor langere tijd te verbieden, want als hij dat nu zou besluiten, zou dat geen stand houden bij de rechter. Om zijn argumenten voor een gebiedsverbod te versterken, is het volgens de burgemeester ook nodig om een dossier op te bouwen. Tot die tijd blijven handhavers de situatie bij de kliniek in de gaten houden en worden er 'mystery guests' ingezet.

Trots Haarlem vindt dat de burgemeester te zwak optreedt en diende zelfs een motie van wantrouwen in. Daar was echter geen steun voor. Wienen ontkent dat hij zacht optreedt en zegt er alles aan te doen wat er binnen zijn wettelijke mogelijkheden ligt om tegen de demonstranten op te treden wanneer dat nodig is.