Burgemeester houdt demonstratievak bij abortuskliniek op 25 meter: "Voldoende afstand"

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen ziet geen reden om het demonstratievak bij de Bloemenhovekliniek, waar anti-abortusdemonstranten in moeten staan, verder te verplaatsen dan 25 meter van de ingang. Dat bleek woensdagavond tijdens een extra ingelaste raadsvergadering. Oppositiepartijen vinden dat Wienen te weinig empathie toont voor de vrouwen die de kliniek bezoeken en de anti-abortusdemonstranten te veel faciliteert. Een beeld waar de burgemeester zichzelf totaal niet in herkent.

Uiteindelijk heeft Wienen gekozen voor één demonstratievak, aan de overkant van de straat, op 25 meter van de ingang van de kliniek. Hij wijst erop dat andere gemeenten in Nederland, die met hetzelfde probleem hebben te maken, op dezelfde manier handelen. "Ook zij kiezen voor een vak aan de overkant van de straat. En dan is 25 meter nog aan de ruimte kant", aldus de burgemeester.

Omdat de 'prolife'-demonstranten intimiderend gedrag vertonen richting de vrouwen die de Bloemenhovekliniek bezoeken, is er al weken een felle discussie gaande tussen vooral de oppositiepartijen en de burgemeester over het verplaatsen van de groep. De burgemeester zoekt bij een oplossing voor het probleem naar een evenwicht tussen enerzijds tegemoet komen aan het recht op demonstratie en aan de andere kant de bescherming van de privacy van de cliënten van de kliniek. Voor een bufferzone voelt hij niks, omdat bezoekers dan nog steeds hinderlijk gevolgd kunnen worden.

Marrée kreeg daarbij de steun van de oppositiepartijen. Zij wilden met een motie afdwingen dat de demonstranten voortaan op minimaal 150 meter van de kliniek komen te staan. Die motie haalde het niet. Ook een motie van afkeuring en een motie van treurnis haalden geen meerderheid in de raad.

Wienen reageerde geïrriteerd op de suggestie dat hij het meer voor de demonstranten zou opnemen dan voor de vrouwen. Of dat hij zich tijdens het besluitvormingsproces mogelijk heeft laten leiden door zijn persoonlijke levensovertuiging, zoals raadslid Meryem Cimen van D66 zich hardop afvroeg. "Ik herken mij totaal niet in het geschetste beeld. Iedere suggestie dat ik meer voel voor het recht op demonstratie dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijs ik van de hand", aldus Wienen, die eraan toevoegde dat hij iedere vorm van intimidatie niet zal tolereren. Hij erkende wel dat hij dat gedurende het proces eerder en nadrukkelijker duidelijk had moeten maken aan de raad, zodat er geen twijfel zou kunnen ontstaan over zijn intenties.

Handhaven en evalueren

De partijen wezen de burgemeester erop dat de bezoekers van de kliniek nu nog steeds worden geconfronteerd met de groep 'pro-lifers'. Wienen zei daarop dat de directie van de kliniek ook 'tevreden' is met deze oplossing en dat zij aan de cliënten, via de site of persoonlijk, zullen duidelijk maken welke route ze het beste kunnen nemen om de demonstranten te vermijden.

Ook beloofde hij, op dringend verzoek van de raad, dat er de komende maanden flink gehandhaafd gaat worden op het gedrag van de anti-abortusdemonstranten, ook door 'mystery guests' in te zetten. Jasper Drost van GroenLinks benadrukte nog maar eens dat bij het eerstvolgende probleem de demonstraties direct gestopt moeten worden en dat de rust in de straat snel weer moet terugkeren. In het belang van de vrouwen, daar was iedereen het wel over eens.

Over drie en zes maanden wordt er opnieuw geëvalueerd. "We gaan het regelmatig en goed in de gaten houden en als er wel problemen zijn, dan volgen nieuwe maatregelen", aldus de burgemeester.