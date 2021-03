Pro Life-demonstranten krijgen waarschuwing van gemeente na overtreden regels

De maandelijkse demonstraties van de groep zijn al lang punt van discussie in de gemeenteraad. Burgemeester Jos Wienen besloot uiteindelijk dat de demonstranten in een vak moeten blijven staan, op minimaal 25 meter afstand van de achteringang van de kliniek. Volgens de gemeente Haarlem stonden de demonstranten deze keer niet op de juiste plaats. De pin in de stoep, die aangeeft waar ze moeten staan, is ook verdwenen.

Na de waarschuwing zijn de demonstranten weer in het daarvoor bestemde vak geplaatst. Mocht het nog een keer gebeuren, dan zal de demonstratie direct beëindigd worden.

Intimidaties

Aanleiding voor de discussies over de demonstraties is dat bezoekers van de kliniek zich geïntimideerd voelden door de demonstranten. De directie van de kliniek schreef een brandbrief aan de burgemeester, die vervolgens naar een passende oplossing op zoek ging. Een oplossing die zowel aan de privacybescherming van de bezoekers, als aan het grondrecht op demonstratie zou voldoen. Dat werd dus uiteindelijk een vak, waar de anti-abortusdemonstranten niet uit mochten lopen.