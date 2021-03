Na moeizame discussie over parkeerplaatsen gaat herinrichting Boulevard Paulus Loot toch door

ZANDVOORT - Het was tot het allerlaatste moment nog spannend, maar de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot gaat door. De raad is akkoord gegaan met het voorlopig ontwerp, nadat er twee belangrijke aanpassingen in zijn gemaakt. Er geldt straks geen tweerichtingsverkeer voor fietsers en langs de boulevard worden zo'n dertig extra parkeerplaatsen ingetekend.

De afgelopen weken ging het in Zandvoort vooral om het tellen van parkeerplaatsen. In het voorlopig ontwerp verdwijnen langs de zuidelijke boulevard 220 parkeerplaatsen. Die wilde het college compenseren op het nabijgelegen parkeerterrein De Zuid. Wethouder Van Haeften liet het terrein op papier opnieuw indelen en kwam tot de conclusie dat daar 210 extra plekken beschikbaar zouden komen. Partijen als de PVV, VVD en de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) zetten hun vraagtekens bij die berekeningen en kwamen tot andere getallen. Niet 10, maar enkele tientallen parkeerplaatsen zouden niet gecompenseerd gaan worden. Onveilige situatie voor fietsers De veiligheid voor fietsers was ook een belangrijk punt van discussie. Op de boulevard zou tweerichtingsverkeer voor fietsers mogelijk worden en auto's zouden voortaan aan de landzijde geparkeerd worden in plaats van aan de zeezijde. Volgens de Fietsersbond zou dat zeer gevaarlijke situaties opleveren, omdat wegrijdende automobilisten dan slecht zicht hebben op aankomende fietsers. 'Russische roulette' voor fietsers, aldus de bond. Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) wilde daarom ook niet instemmen met het voorlopig ontwerp. "Ik wil niet medeschuldig zijn als er straks ongelukken gebeuren." Volgens de wethouder bleef er voldoende ruimte over tussen fietsers en geparkeerde auto's. Ook de politie vond de situatie veilig. Partijen als D66 en GroenLinks wilden graag snel doorgaan met het proces en niet te veel over details praten. Aan het ontwerp was een succesvol participatieproces met omwonenden vooraf gegaan en het zou zonde zijn als dat allemaal voor niets zou zijn geweest.

Voorlopig Ontwerp Boulevard Paulus Loot - gemeente Zandvoort

Uiteindelijk heeft de raad toch unaniem met het voorlopig ontwerp ingestemd. Dat gebeurde nadat OPZ en GBZ een amendement hadden ingediend, met daarin twee aanpassingen aan het ontwerp. Op de boulevard zou, net als nu, éénrichtingsverkeer voor fietsers moeten blijven gelden en langs de boulevard moeten dertig extra parkeerplaatsen ingetekend worden. Net als de raad stemde wethouder Van Haeften daar uiteindelijk ook mee in, omdat het om 'mineure aanpassingen' van het ontwerp gaat. Hij vertelde de raadsleden dat hij het proces 'niet makkelijk' vond en vindt het betreurenswaardig dat sommige partijen twijfelden aan de berekeningen die hij had laten maken met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen op De Zuid.

Parkeerterrein De Zuid in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp