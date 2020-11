200 parkeerplaatsen boulevard Zandvoort verdwijnen: "Dat moet je niet willen"

ZANDVOORT - De boulevard Paulus Loot gaat op de schop en het voorlopig ontwerp voor de herinrichting lijkt bij veel Zandvoorters in de smaak te vallen, met veel groen en meer ruimte voor fietsers. Maar dat er langs de boulevard ook 200 parkeerplaatsen gaan verdwijnen, vinden de ondernemers daar heel verontrustend. "Het zoeken van een parkeerplaats wordt als bijzonder storend ervaren door onze gasten", vertelt Peter de Rooij, eigenaar van strandpaviljoen Vooges. "Dus daar maken we ons zeker zorgen over."

De boulevards in Zandvoort zijn verouderd en met de herinrichting hoopt de gemeente Zandvoort wat meer internationale allure uit te gaan stralen. De boulevard Paulus Loot in Zuid is als eerste aan de beurt. In het schetsontwerp is de straat onder andere ingericht als fietsstraat en verdwijnen er parkeerplaatsen aan de kant van de zee. En daar vallen de lokale ondernemers over. "In theorie is het plan heel erg mooi, maar de praktijk gaat anders uitwijzen", vreest Thomas Kroon van viskar Kroon, die al jaren een vaste stek heeft op de boulevard.

Volgens ondernemers is het van belang dat bezoekers op de boulevard in Zandvoort kunnen parkeren. - NH Nieuws

Veel bezoekers van de boulevard in Zandvoort-Zuid komen uit het achterland, zoals Heemstede, Bloemendaal, Aerdenhout, Haarlem en ook de regio Amsterdam. Ze komen ook op de 'relatief' rustige dagen om daar een kopje koffie te drinken, voor een lunchafspraak, een wandeling met de hond of om even een visje te halen bij Kroon. Het gemak van dichtbij parkeren is volgens strandpaviljoenhouder De Rooij van groot belang. "Als er 200 parkeerplaatsen verdwijnen, vrezen we dat bezoekers zullen uitwijken naar de boulevard in Noord of zelfs naar Noordwijk, waar ze nog wel op het duin kunnen parkeren. "

Parkeren op 'De Zuid'

Er blijven nog wel wat parkeerplaatsen op de Paulus Loot over, maar een stuk minder dan nu het geval is. De gemeente Zandvoort wil dat de bezoekers ook op parkeerplaats De Zuid gaan parkeren, een stukje verderop. Volgens De Rooij is dat te ver voor een kort bezoek en zal dat bezoekers juist afschrikken. Voor ouderen is dat volgens hem al helemaal geen optie.