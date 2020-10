Zandvoort start onderzoek naar onontplofte explosieven onder boulevard Paulus Loot

ZANDVOORT - Liggen er nog 'Niet Gesprongen Explosieven' (NGE's, red.) zoals kogels of granaten onder de boulevard Paulus Loot in Zandvoort? De gemeente Zandvoort gaat de boulevard herinrichten en de kans is groot dat bij het graven nog materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Daarom wordt de bodem gescand op mogelijke explosieven. De Zandvoortse Bunkerploeg wacht met spanning af en acht de kans zeer groot dat de bodem nog vol ligt met munitie.

Zandvoort was onderdeel van de Atlantikwall, dus in het dorp zijn nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Toen de noordelijke boulevard werd heringericht voor de aanleg van een busbaan, bleken daar zes bunkers onder het zand te liggen en ook nog aardig wat munitie. "Negentig procent van de aangetroffen landmijnen was al onschadelijk gemaakt door de geallieerden, de overige tien procent zijn naar de Kennemerduinen gebracht en daar tot ontploffing gebracht", aldus Engel Scholtenlo van Bunkerploeg Zandvoort. "Ook lag er nog allerlei munitie in de voormalige loopgraven en ik verwacht dat dat onder de boulevard Paulus Loot niet anders is."

Scholtenlo reisde stad en land af, op zoek naar kaarten over Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. Die vond hij in onder meer Londen en Canada. Hij weet dus wat de bodemonderzoekers straks kunnen aantreffen in het zuiden van Zandvoort. "Onder een deel van de boulevard lagen bunkers, landmijnen, loopgraven en springputten waar na de oorlog explosieven van de Duitsers onschadelijk zijn gemaakt. Maar bij het opblazen blijft vaak zo'n dertig procent nog intact. Na de oorlog is er snel een laag zand overheen gelegd, want de wederopbouw moest beginnen. Veel bunkers bleven staan, want het kostte te veel geld om ze te slopen. Waarschijnlijk gaat het hier om manschappenbunkers en munitiewerkplaatsen."

Voorafgaand aan de herinrichting van de boulevard, vinden er de komende maanden rioolwerkzaamheden plaats. De gemeente laat weten dat er inmiddels een historisch vooronderzoek is gedaan en daaruit is gebleken dat er een risico is op het aantreffen van onontplofte explosieven tijdens de komende graafwerkzaamheden. Het bedrijf T&A Survey, wat gespecialiseerd is in het detecteren van explosieven, gaat nu risicovolle plekken laagje voor laagje bestuderen. Mocht er een explosief gevonden worden, wat in de jaren veertig nog niet onschadelijk is gemaakt, dan moet de Explosieven Opruimingsdienst dat doen. De specialisten gaan er vanuit dat er geen vliegtuigbommen meer onder de grond liggen.

Bunkers gesloopt?

Het is nog onduidelijk wat er met de bunkers gaat gebeuren, mochten die worden aangetroffen. De bunkers langs de noordelijke boulevard zijn destijds allemaal snel gesloopt. "Er lag ook munitie bij in de buurt en ze waren natuurlijk bang dat er veel publiek op af zou komen. Daarom moesten ze snel weg", aldus Scholtenlo. Hij kreeg nog wel even de gelegenheid om in de bunkers te kijken en een paar foto's te maken. "Dat was heel mooi, er stonden nog allemaal Duitse teksten op de muren." Zo bleek in één van de bunkers in de jaren na de oorlog een kunstenaar te hebben gewoond, die van zijn schoorsteen een totempaal had gemaakt.