Gesteggel over grondverkoop Watertorenplein vertraagt nieuwbouw

ZANDVOORT - Een laatste grondtaxatie van het Watertorenplein in Zandvoort, met bindende uitkomst voor zowel de gemeente als voor projectontwikkelaar Bad Zandvoort, moet schot brengen in het nieuwbouwproject Bad Zandvoort. Eerder ging het college van burgemeester en wethouders niet akkoord met een bod van 1 miljoen euro van de projectontwikkelaar. "Wij moeten controleren of de grond voor een marktconform bedrag wordt verkocht en die 1 miljoen euro, voldoet daar niet aan", aldus wethouder Bluijs.

De bouw van appartementen op het Watertorenplein lijkt maar niet van de grond te komen. Op het archeologisch onderzoek na, is de schop nog niet de grond in gegaan. Al jarenlang is het Watertorenplein een hoofdpijndossier, waar al verschillende wethouders over vielen. En dat frustreert niet alleen de Zandvoorters zelf, maar ook veel politieke partijen, waaronder de PVV. "Wanneer wordt 't een keer omgezet in daden en gaat er gebouwd worden?", vraagt raadslid Marco Deen zich af tijdens de commissievergadering woensdagavond. "Ik hoop dat we snel samen de watertoren kunnen aanpakken, want zoals hij er nu bij staat, is het absoluut geen visitekaartje voor Zandvoort. Ik schaam me ervoor", aldus Karim el Gebaly van GroenLinks.

Het project liep in het najaar van 2020 vast, omdat de gemeente Zandvoort en de projectontwikkelaar het niet eens werden over de grondprijs. Van de geboden 1 miljoen euro zou na aftrek van het bouwrijp maken van de grond, nog maar zo'n 8 ton overblijven. En dat is volgens het college niet marktconform. De vraagprijs van de gemeente was voor Bad Zandvoort ook niet aanvaardbaar. En dus moet een derde taxatie van de grondwaarde, door een onafhankelijke partij, uitkomst bieden, zo hoopt wethouder Bluijs. "Het gaat erom dat er een marktconforme waarde komt, die de toets van alles kan doorstaan."

Sociale huurwoningen

De meeste politieke partijen willen dat 30 procent van de te bouwen appartementen, sociale huurwoningen worden. Maar daar zit volgens PVV-raadslid Deen het probleem. Deze appartementen leveren minder geld op dan de koopwoningen. Hij pleit ervoor om een deel van het benodigde geld uit het sociale woningbouwfonds te halen. Of dat ook daadwerkelijk een mogelijkheid is, waar het college gebruik van wil gaan maken, is nu nog onduidelijk.

Voor nu wachten alle betrokken partijen op de definitieve uitkomst van de doorslaggevende taxatie. Of de bouw dan al dit jaar kan beginnen, is nog onduidelijk.