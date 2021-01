Archeologisch onderzoek aan de voet van de Zandvoortse watertoren

Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd, maar niet voordat de bodem eerst is onderzocht op archeologische sporen. Inmiddels is er al een vooronderzoek gedaan en de uitkomsten daarvan zijn redelijk hoopgevend, aldus Annabel Médard van Argo.

'Sporen uit de late Middeleeuwen'

Bij het vooronderzoek wordt er ondermeer een proefboring gedaan in de grond. "De kans dat je dan meteen al sporen aantreft is heel klein. Maar je kunt wel zien of de desbetreffende grondlagen geschikt waren voor bebouwing en of alle lagen nog intact en niet bewerkt zijn", aldus Médard. Dat laatste is het geval en de onderzoekers spreken hier van de grondsoort 'jonge duinen'.

Dat de grond onder het parkeerterrein 'onaangeroerd' is, is zeer gunstig voor het onderzoek. Dat betekent dat potentiële archelogische sporen ook nog intact zijn. "We hopen restanten aan te treffen die dateren vanaf de late Middeleeuwen, dus vanaf ongeveer 1000 na Christus. Dan gaat het bijvoorbeeld om de restanten van boerderijen, oude waterputten, afvalkuilen en oude akkers. Misschien treffen we nog houtresten aan, maar dat hangt er vanaf hoe nat de bodem is geweest. Verkleuringen in de grond geven anders wel aan waar de palen hebben gestaan", aldus Médard. Ze verwacht niet dat er ook nog sporen uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen, zoals even verderop onder de boulevard wel mogelijk het geval is.

Proefsleuvenonderzoek

Aanstaande dinsdag beginnen de onderzoekers met graven. Het gaat vooralsnog om een proefsleuvenonderzoek, waarbij de eerste sporen kunnen worden vastgesteld. Mocht blijken dat er na komende week nog veel meer onderzoek nodig is, dan moet de gemeente daar een besluit over nemen.