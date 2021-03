Herinrichting boulevard: lovende woorden, maar zorgen om fietsveiligheid en parkeren

Het is nog onzeker of een meerderheid van de raad akkoord gaat met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot. Vanuit omwonenden en een deel van de politiek klinkt groot enthousiasme, maar er zijn ook zorgen. Want is de boulevard straks wel veilig genoeg voor fietsers en zijn er wel genoeg parkeerplaatsen beschikbaar in de buurt?

Op zonnige dagen staat de boulevard Paulus Loot in het zuiden van Zandvoort links en rechts helemaal vol met auto's. Fietsers en autoverkeer zitten dicht op elkaar. Dat is straks mogelijk verleden tijd, want in het voorlopig ontwerp wordt de boulevard autoluw en is parkeren alleen nog aan de 'landzijde' mogelijk. Dat betekent dat er 220 parkeerplaatsen verdwijnen, maar daar tegenover staat wel dat er meer ruimte komt voor wandelaars, dat de boulevard groener wordt en dat de weg als fietsstraat wordt ingericht, waar auto's te gast zijn.

Voorlopig Ontwerp Boulevard Paulus Loot - gemeente Zandvoort

Veel omwonenden zijn zeer te spreken over het ontwerp en het voorafgaande participatietraject. Ze hebben vanaf het begin af aan kunnen meedenken over de herinrichting en zien hun ideeën nu terug in het ontwerp. Sommigen wilden de boulevard het liefst helemaal autovrij, om een wandelpromenade zoals in Cannes of Nice te creëren, maar dat bleek iets te veel van het goede. Ook D66, PvdA, CDA en GroenLinks zijn enthousiast over het ontwerp en willen nu snel doorpakken. Want in Zandvoort worden projecten nog wel eens uitgesteld en dit zou een mooie eerste stap zijn naar 'de upgrade' van ook de andere boulevards in Zandvoort. Over dat laatste is iedereen het wel eens, maar er zijn toch nog bedenkingen over het ontwerp. Waar dan parkeren? Want als er 220 parkeerplaatsen verdwijnen, waar moeten die auto's dan staan op drukke zomerse dagen? Volgens wethouder Raymond van Haeften ligt de oplossing op parkeerterrein De Zuid, op een steenworp afstand van de boulevard. Daar kunnen nu al honderden auto's terecht en daar komen straks, door het terrein efficiënter in te richten, 205 nieuwe parkeerplaatsen bij.

Parkeerterrein De Zuid in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp

Zandvoorter Wijnand Burger van het 'Anti Parkeer Regime Zandvoort' heeft de nieuwe indeling van het parkeerterrein ook bestudeerd en komt tot een hele andere conclusie. "Tellen schijnt niet het sterkste punt te zijn van die ambtenaar. Het totaal komt namelijk op 60 parkeerplaatsen die niet worden gecompenseerd en in het coalitieakkoord staat dat het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort minimaal gelijk moet blijven", zo vertelt hij de raadsleden tijdens de commissievergadering. Reden voor de PVV en de VVD om de wethouder dringend te verzoeken om de telling nogmaals uit te laten voeren, voordat ze akkoord kunnen gaan met het ontwerp. Van Haeften belooft dat te doen. 'Russische roulette voor fietsers' Fietsers mogen in het nieuwe ontwerp in beide richtingen over de boulevard rijden, wat nu ook al vaak gebeurt. Volgens de Fietsersbond levert dat straks levensgevaarlijke situaties op, als auto's alleen aan de landzijde mogen parkereren. Bestuurders van uitparkerende auto's zouden aankomende fietsers dan slecht zien met alle gevolgen vandien. In een brandbrief aan het college omschrijft de Fietsersbond het als 'Russische roulette voor fietsers'. Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort gaat daarom niet akkoord met het voorlopig ontwerp. "Het is wachten op het eerste slachtoffer." Ook de Ouderenpartij Zandvoort vindt dat 'esthetiek' van het ontwerp ondergeschikt moet zijn aan de verkeersveiligheid. Raadslid Patrick Berg ziet daarom liever dat de nieuwe groenstrook een een fietspad wordt. Volgens de wethouder is er juist wél rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Tussen de fietsers en de geparkeerde auto's komt namelijk een kasseienstrook, waar met name wielrenners niet graag overheen fietsen. Bij elkaar blijft er een meter afstand over tussen fietser en geparkeerde auto, wat volgens de wethouder ruim genoeg moet zijn. Ook de verkeerspolitie heeft groen licht gegeven voor het ontwerp. Mochten er tóch problemen optreden, dan zou de rijrichting over de boulevard later nog aangepast kunnen worden. Op 23 maart neemt de raad een besluit over het voorlopig ontwerp voor de boulevard Paulus Loot. Eerder deelden de ondernemers op en rond de boulevard Paulus Loot al hun visie op het voorlopig ontwerp met NH Nieuws: