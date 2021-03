Drietal voor de rechter vanwege runnen groot amfetamine-drugslab en witwassen

Begin februari 2020 werd het drugslab aan de Veerweg in Anna Paulowna ontmanteld. De recherche kwam het lab op het spoor na tips uit de omgeving en troffen binnen 535 liter amfetamine-olie en een professionele installatie om drugs te produceren aan. De hoeveelheid amfetamine-olie die werd aangetroffen, had een handelswaarde van ruim een half miljoen euro.

Op het adres van de boerderij waar het drugslab is aangetroffen, staat het bedrijf van de twee ingeschreven. De vestiging is een nevenvestiging en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als organisatie gericht op de verhuur van akkerbouwproducten.

De hoofdvestiging staat ingeschreven aan de Sloterweg in Badhoevedorp en is gericht op de verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw.

Louche

Voordat een drugslab bij de de vestiging in Anna Paulowna werd aangetroffen, deed de politie in november 2013 al een 'groot en mysterieus' onderzoek aan het adres in Badhoevedorp en bijna een maand geleden zijn twee huizen verderop twee verdachten aangehouden nadat de politie een hoeveelheid harddrugs en chemisch afval vonden.

Meerdere mensen uit de omgeving van de Sloterweg omschrijven de buurt als een plek waar wel vaker louche dingen gebeuren. Een vrouw vertelt bijvoorbeeld dat er wel vaker een auto met een persoon stond te posten: "Eerst vraag je je af waarom een man dag in dag uit in een auto zit, maar later bleek dat hij een drugsopslag aan het bewaken was."

Meer betrokkenen

Naast de drie verdachten uit Badhoevedorp zijn duidelijk meer mensen betrokken bij deze zaak. Zo is onlangs een 51-jarige man uit Delft door de rechter veroordeeld voor zeven jaar gevangenisstraf vanwege onder meer de productie van amfetamine in het drugslaboratorium in Anna Paulowna. Hij was ook de producent van een drugslab in Huizen en was schuldig aan het witwassen van drugsgeld. Hij kwam eerder al in beeld bij politieonderzoeken.

Het produceren van drugs in het dorp zou hij, samen met anderen, ruim een jaar hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie had eerder negen jaar cel tegen de man geëist. De Delftenaar wordt door het OM beschouwd als een 'sleutelfiguur op de drugsmarkt' die 'over veel kennis en ervaring beschikt en vanuit verschillende netwerken wordt benaderd voor raad en daad'.