Cel geëist tegen 'sleutelfiguur' op drugsmarkt

De 51-jarige verdachte kwam al vaker in beeld bij politieonderzoeken en zijn DNA was aangetroffen bij een dumping van drugsafval. Later bleek ook dat de verdachte samenwerkte met zijn twee broers uit Delft.

De broers vormden volgens het OM samen met de 51-jarige man een criminele organisatie. De verdachte is volgens het OM ook te koppelen als producent in een lab in Huizen, mede verantwoordelijk voor het maken van amfetamine in Anna Pauwlona én schuldig aan witwassen van drugsgeld.

Sleutelfiguur

Met het onderzoek heeft de politie weer een belangrijke schakel uit het Nederlandse drugsnetwerk gehaald, meent het Openbaar Ministerie. "Deze man heeft een groot netwerk, kent mensen met locaties en mensen om het werk uit te voeren", zei de officier van justitie over de 51-jarige verdachte. "Hij beschikt verder over veel kennis en ervaring en wordt dan ook vanuit verschillende netwerken benaderd voor raad en daad."

Het Openbaar Ministerie heeft de rechter gevraagd hem 9 jaar cel en een boete van 100.000 euro op te leggen. Tegen de broers eiste de officier van justitie 30 en 40 maanden cel en voor beiden een geldboete van 20.000 euro. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.