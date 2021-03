Nog eens drie verdachten aangehouden om amfetamine-drugslab, één zit nog vast

ANNA PAULOWNA - Na onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn nog eens drie mensen aangehouden vanwege een drugslab dat vorig jaar februari werd ontdekt in een huis aan de Veerweg. Eén van hen - een 30-jarige man uit Badhoevedorp - zit nog vast. De andere twee zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten in de zaak.

Het drietal moet op 26 maart voor de rechter verschijnen, dan is er een regiezitting in de rechtbank in Alkmaar. Daarbij wordt besproken hoe het onderzoek er voor staat en of er nog aanvullend onderzoek, zoals het horen van getuigen, moet worden gedaan.

Vorige week eiste het Openbaar Ministerie (OM) al een gevangenisstraf van negen jaar tegen een 51-jarige man uit Delft. De man zou onderdeel zijn van een criminele organisatie en was volgens het OM een 'sleutelfiguur' op de drugsmarkt. Naast het opzetten van drugslabs, zou hij ook medeverantwoordelijk zijn voor het maken van de amfetamine in Anna Paulowna.

Naast de celstraf is ook een boete van 100.000 euro tegen de man geëist. Twee broers van 27 en 29 jaar die met hem zouden samenwerken, hebben een gevangenisstraf van 30 en 40 maanden tegen zich horen eisen, en elk een geldboete van 20.000 euro.

