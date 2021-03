Zo beïnvloedde de coronacrisis ons leven ook op een positieve manier

NOORD-HOLLAND - Ondanks de vele nadelen die de coronacrisis met zich meebrengt, ontstaan er ook mooie dingen door de ingevoerde coronamaatregelen. Niet alleen laten we in deze tijd zien hoe creatief we kunnen zijn in het bedenken van oplossingen, ook zijn we bijvoorbeeld op het gebied van zorg meer solidair met elkaar.

Jaren heeft de zorg onder druk gestaan in Nederland en nu tijdens de coronacrisis beseffen we hoe belangrijk het eigenlijk is. En dat is wel eens verfrissend na jarenlange berichten over toenemend geweld tegen hulpverleners. Met verschillende acties proberen we te laten zien dat we onze zorgmedewerkers steunen. Zo werd vorig jaar in Laren het personeel van verzorgingstehuizen in het zonnetje gezet. De welbekende poffertjeskraam van Laren bakte vorig jaar duizenden poffertjes. Elk kwartier vertrok er een auto met poffertjes richting Larense verzorgingshuizen. In het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is een levensgrote replica van de Nachtwacht te zien. Het schilderij van Rembrandt van Rijn is bedoeld om zorgpersoneel en patiënten een hart onder de riem te steken. "Het biedt letterlijk een moment om even stil te staan in deze hectische tijden", vertelt Jeroen Muller, voorzitter raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. De actie #klapcoronadewerelduit in maart vorig jaar werd razendsnel gedeeld op social media. Om klokslag 20.00 uur gaven mensen vanuit het raam, het balkon en de tuin massaal een luid applaus aan iedereen die op dit moment vecht voor onze maatschappij. Dit zorgde destijds voor heel wat mooi beelden. Bekijk hieronder hoe we vorig jaar voor de zorg klapten:

Nederland klapt voor de zorg - NH Nieuws

We gaan bijna niet meer op vakantie met het vliegtuig of met de auto naar kantoor. Door de maatregelen om corona te bestrijden, worden er minder vervuilende stoffen uitgestoten. Uit een analyse van satellietmetingen uit 2019 en 2020 wordt geschat dat de maatregelen hebben geleid tot een afname van tussen de 20 en 60 procent van de concentraties schadelijke stoffen boven Nederland. De hoeveelheid ozonvervuiling op het noordelijk halfrond is tijdens het voorjaar én de zomer van 2020 met gemiddeld zeven procent minder geworden. Ozon is een belangrijk onderdeel van luchtverontreiniging en ook een belangrijk broeikasgas. Het ontstaat na de uitstoot van bijvoorbeeld uitlaatgassen, denk aan stikstofdioxide. Sinds de jaren vijftig was de hoeveelheid ozonvervuiling over heel de wereld juist toegenomen en uiteindelijk meer dan verdubbeld. Door de sterke afname van stikstofdioxide in het voorjaar en de zomer van 2020, had het KNMI dan ook verwacht dat dit zou leiden tot minder ozon. Het KNMI mat dit jaar een afname van zeven procent ozon door minder stikstofdioxide. Omdat de toename van ozonvervuiling altijd groot is geweest en veranderingen van jaar tot jaar klein zijn, is een afname van zeven procent volgens het KNMI spectaculair te noemen. Afname verkeerslawaai Behalve de luchtvervuiling, nam tijdens de lockdown ook het verkeerslawaai flink af. Het sterkst was dat merkbaar rond Schiphol. Geluidsoverlast nam daar met gemiddeld negen decibel af. "Nu het aantal vliegbewegingen laag is, kunnen en moeten Schiphol en luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen de lawaaioverlast en gezondheidsschade voor omwonenden daadwerkelijk verminderen", zegt directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. "Niet het afhandelen van zoveel mogelijk vliegtuigen op een dag, maar de bescherming van bewoners dient vanaf nu leidend te zijn." Langs snelwegen nam het geluid met gemiddeld vier decibel af, op het spoor met vijf decibel. De geluidsafname op de weg en het spoor was er zowel overdag als ’s nachts, in de lucht alleen overdag, omdat er van en naar Schiphol een beperkt aantal nachtvluchten zijn.

Inter Visual Studio/Jan Peter Otto

Verder is in de meeste Noord-Hollandse gemeenten in 2020 tot 50 procent minder vaak ingebroken dan in 2019. Daaronder is ook de Noord-Hollandse gemeente met traditioneel de meeste inbraken: Amsterdam. Werd er in de hoofdstad in 2019 nog 3.390 keer ingebroken, in 2020 telde de politie nog 'maar' 2.395 inbraken, een daling van 29 procent. In zeven Noord-Hollandse gemeenten werd zelfs 50 tot 100 procent minder vaak ingebroken. Dat zijn Zandvoort (van 65 naar 30 inbraken, -54 procent), Wijdemeren (van 110 naar 30 inbraken, -73 procent), Beemster (van 35 naar 10 inbraken, -71 procent), Castricum (van 90 naar 35 inbraken, -61 procent), Drechterland (van 50 naar 20 inbraken, -60 procent), Stede Broec (van 55 naar 10 inbraken, -82 procent) en Texel (van 5 naar 0 inbraken, - 100 procent) Veel andere traditionele vormen van criminaliteit zijn het afgelopen jaar ook afgenomen. Landelijke cijfers laten zien dat zakkenrollen met 47 procent is afgenomen en winkeldiefstal met 13 procent.

Privéfoto

We kunnen niet meer op vrijdagavond even een borreltje doen in de lokale kroeg, of met een grote bak popcorn in de bioscoop zitten. Al deze beperkingen zorgen er wel voor dat we creatieve alternatieven bedenken om alsnog iets leuks met elkaar te kunnen doen. De eigenaresse van vier escaperooms in Amsterdam ontwikkelde bijvoorbeeld met hulp van collega's een online escaperoom. Dankzij het Haarlemse initiatief EAT Apart Together kun je via die website je vrienden, kennissen en familie uitnodigen om virtueel samen te eten. Ook hoefden kerkbezoekers vorig jaar niet hun paasmis te missen door een livestream via YouTube. Door de avondklok en het vele thuiszitten hebben we ook meer tijd voor onszelf. We trekken meer de natuur in en genieten meer van het hier en nu. Meditatiecoach en medium André Stelling uit Krommenie vertelde eerder al aan NH Nieuws dat er sinds de coronacrisis meer naar ondersteuning en coaching wordt gevraagd, omdat men het nog best lastig vindt opeens met zichzelf geconfronteerd te worden. Hij doet dit via readings, maar ook door het geven van meditatietrainingen. "Ik reik handvatten aan, maar mensen moeten zichzelf in hun kracht zetten. Ik wil mensen niet afhankelijk maken."

Quote "Nu mensen minder te doen hebben, worden ze gedwongen te rusten" André Stelling, meditatiecoach

Volgens Stelling lopen mensen in deze tijd door het thuiszitten tegen hun eigen demonen of onderdrukte emoties aan. "Vroeger kon iedereen zich nog op hun werk storten of hun emoties wegdrukken. Nu mensen minder te doen hebben, worden ze gedwongen te rusten." Een bezoek aan een restaurant, concert of café zit er namelijk niet meer in. "Mensen raken angstig hierdoor, maar nu is juist de ruimte om jezelf te ontdekken", legt Stelling uit. Maar dit gevoel van bezinking is juist anno nu ook goed, vindt de Alkmaarse psychosociaal-hapto-lichaamsgericht therapeut, Wilma Westerhof. "Ik vind het op zich best een goede ontwikkeling, maar het gaat wel gepaard met lijden. Er is op dit moment veel chaos en lijden en het is hopen dat dit allemaal tot iets moois gaat zorgen in de toekomst." Volgens Westerhof is er altijd eerst een crisis nodig voordat mensen ergens bij stil gaan staan. "We weten de uitkomst van dit allemaal nog niet, het is afwachten wat dit ons allemaal in de toekomst gaat brengen."