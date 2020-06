Het aantal omwonenden van Schiphol dat ernstig wordt gehinderd door het vliegverkeer is met 98 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, dat een onderzoek liet uitvoeren door luchtvaartadviesbureau To70. Onder meer Schiphol zelf en het ministerie van Infrastructuur behoren ook tot opdrachtgevers van onderzoeken door dat bureau.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorig jaar waren er volgens het onderzoek nog 112.500 ernstig gehinderde omwonenden. Dat aantal is gedaald naar 1800. Tussen 1 april en 20 mei 2020 waren er 7.928 vluchten op Schiphol, dat waren er in 2019 70.708. Er werd 40 tot 100 procent minder geluidsoverlast gemeten, 72 procent minder CO2, 74 procent minder stikstof en 83 procent minder fijnstofuitstoot.

Dwingen

De Noord-Hollandse milieufederatie roept nu de 34 Schiphol-wethouders van de gemeenten rondom Schiphol op om in Den Haag harde afspraken af te dwingen over hindervermindering.

“Nu het aantal vliegbewegingen laag is, kunnen en moeten Schiphol en luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen de lawaaioverlast en gezondheidsschade voor omwonenden daadwerkelijk verminderen”, zegt directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. "Niet het afhandelen van zoveel mogelijk vliegtuigen op een dag, maar de bescherming van bewoners dient vanaf nu leidend te zijn."

Groei blijft mogelijk

Aanstaande donderdag bespreekt de Tweede Kamer de luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen. Daarin staat onder andere dat groei voor Schiphol mogelijk zal blijven. Het kabinet heeft als doel om in 2070 alle vliegtuigen in Nederland niets meer te laten uitstoten. In 2030 moet de luchthaven zelf, dus exclusief de vliegtuigen, al klimaatneutraal opereren.

De milieuorganisaties in Nederland zijn helemaal niet blij met de toekomstplannen van Van Nieuwenhuizen. Zo willen ze dat de luchtvaartsector -en dus inclusief Schiphol- moet gaan voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, en daarmee in 2050 al klimaatneutraal zijn. Bovendien willen de milieuclubs een nachtsluiting van Schiphol tussen 23:00 en 07:00 uur en dat de luchthaven het start- en landingsbaangebruik aanzienlijk gaat beperken en concentreren op de Kaag- en Polderbaan die relatief voor de minste hinder zorgen.

Vouchers

De Tweede Kamer heeft donderdag bijna zeven uur uitgetrokken om zich samen met de minister over onderwerpen zoals de luchtvaartnota, de huidige coronamaatregelen op Schiphol, maar ook het voucherbeleid van de luchtvaartmaatschappijen te buigen.