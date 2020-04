Twee recreatieplassen Bloemendaal voor onbepaalde tijd afgesloten na drukte

De afgelopen weken zagen de boswachters ook door de weeks steeds meer bezoekers. "Vanwege het lange paasweekend verwachten we dat, ondanks de anti-coronamaatregelen, de drukte nog meer kan toenemen en de veiligheid in het gedrang komt. Onze boswachters staan continue in contact met de veiligheidsregio’s. Komt de veiligheid in het geding en worden de RIVM richtlijnen niet nageleefd dan kan de veiligheidsregio besluiten om natuurgebieden volledig af te sluiten voor publiek."

Kampvuurtjes

Verder meldt het park dat jongeren het Nationaal Park weten te vinden en zorgen voor schade. Er zijn door de boswachters op meerdere plekken in het Nationaal Park resten van kampvuurtjes en barbecues aangetroffen.

"We willen we de ouders vragen hun kinderen te stimuleren de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle."