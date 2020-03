Larense poffertjeskraam bakt poffertjes voor lokale verzorgingshuizen

De poffertjeskraam is net als alle horecagelegenheden gesloten vanwege het coronavirus, maar vandaag werden de bakplaten toch even aangestoken. Marcel en Wilma Hilhorst bakken dozen vol met bakjes poffertjes. Dat doen ze niet in Laren zelf, maar bij de winteropslag van de poffertjeskraam in Eemnes.

De poffertjes worden rondgebracht langs alle Larense verzorgingshuizen.

Twee activiteitenbegeleiders van verpleeghuis Theodotion waren zo blij met de geste van de poffertjesbakkers dat ze de dozen met poffertjes zelf kwamen afhalen.