Welat en Özcan brengen boodschappen rond: "Als iedereen deelt komt het goed"

NIEUW LOOSDRECHT - In tijden van grote problemen zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Welat Nomat en Özcan Özkapi wonen sinds kort op de Schakel in Loosdrecht maar hun buren kennen ze al door en door. Iedere week bezorgen ze boodschappen tot aan de deur.

"We zitten nu noodgedwongen thuis en willen de tijd nuttig besteden", zo zegt een vasteraden Welat. Als ze boodschappen in de supermarkt doen kopen ze van alle producten één extra. Daar maakt het stel voedselpakketten van die ze bezorgen bij de naaste buren die nu moeilijk de deur uit kunnen.

"Je moet iemand behandelen zoals je zelf behandeld wil worden"

Welat is in Irak geboren en Özcan komt uit Turkije en in hun cultuur is het heel gewoon om klaar te staan voor je naasten. Ze vinden het dan nu ook vanzelfsprekend om hun nieuwe buren te helpen tijdens deze coronacrisis. "Het virus verbroederd", zo stelt Welat vast.

De buren hoeven niet bang te zijn dat de boodschappen besmet zijn met het virus. Welat heeft vandaag al tien keer haar handen gewassen en alle boodschappen worden met alcoholspray grondig gedesïnfecteerd. "Ik moet er niet aan denken dat de buren via mij met het virus besmet worden", aldus Welat. Voedselbank De buren reageren blij en verrast met deze nieuwe gulle buren. Maar ook de voedselbank krijgt zijn deel. "Toen we in Nederland aankwamen zijn we ook geholpen door de voedselbank, dus nu kunnen wij wat terug doen", zegt Welat. Het stel hoopt dat niemand meer hamstert en vooral veel aan de voedselbank doneert.