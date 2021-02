Levensgrote replica van Nachtwacht in Dijklander Ziekenhuis

PURMEREND - In het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is vanaf vandaag een levensgrote replica van de Nachtwacht te zien. Het schilderij van Rembrandt van Rijn is bedoeld om zorgpersoneel en patiënten een hart onder de riem te steken. "Het biedt letterlijk een moment om even stil te staan in deze hectische tijden”, vertelt Jeroen Muller, voorzitter raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis.

Sinds de zomer vorig jaar reist het kunstwerk langs verpleeghuizen en ziekenhuizen door heel Nederland. "Het is bijzonder dat we een uniek icoon als de Nachtwacht in het ziekenhuis mogen verwelkomen. Het coronavirus vraagt veel van onze medewerkers, maar ook van onze patiënten", aldus Muller.

Aanraken mag

De replica is net zo groot als de echte versie in het Rijksmuseum, vier bij vijf meter. Het verschil met de echte versie: aanraken mag bij de replica en alle details zijn dichtbij te bekijken.

De Nachtwacht staat tot 3 maart in Purmerend en verhuist daarna naar het ziekenhuis in Hoorn, waar het tot 10 maart blijft staan. Vanwege de coronamaatregelen is het niet de bedoeling om apart voor de Nachtwacht naar het ziekenhuis te komen. Medewerkers en mensen met een afspraak in het ziekenhuis zijn welkom en de beveiliging houdt toezicht op de drukte.