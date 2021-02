Ziekenhuis laat zien: dit maak je mee als coronapatiënt op de intensive care

Angelique volgde een maand lang coronapatiënte Barbara de Jong, een fictieve naam voor een echte patiënt die meer dan een maand met coronaklachten in het ziekenhuis lag, waarvan het overgrote deel op de intensive care. Van de 32 dagen op de intensive care werd de patiënte nog eens 29 dagen beademd.

Angelique werkt in het ziekenhuis en weet als geen ander hoe het er op de intensive care aan toe gaat. Ze werkte er zelf als verpleegkundige en is tegenwoordig projectmanager in het ziekenhuis. Tijdens de eerste coronagolf was ze met elke dag op de ziekenhuisvloer te vinden: ze had geen wit schort aan, maar zat met haar camera elke dag naast het bed van een patiënte.

Door de ogen van de patiënt

Ze probeerde zoveel mogelijk te filmen vanuit de ogen van de patiënt. "Het gaat over het machteloze gevoel en uiteindelijk het gevoel van overgave vlak voor het starten van de beademing op de intensive care. Ofwel het loslaten van de touwtjes van het leven. Momenten van lichte bewustwording worden afgewisseld met delier, een acute verwardheid. De patiënte lijkt een gevangene in een enge wereld van wazige beelden, schimmen en geluiden", zegt Tergooi er zelf over.

Het ziekenhuis benadrukt dat de beelden van een echte patiënt zijn. "Het gaat om reële beelden met intensivisten en intensive care-verpleegkundigen op de intensive care van het ziekenhuis. De film wordt wel ondersteund door een denkstem, ingesproken door een stemactrice."

Volgens ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender moet de film niet alleen aan buitenstanders laten zien hoe het is om met coronaklachten op de intensive care te liggen, maar moet het vooral ook een soort herinnering zijn voor ex-coronapatiënten zelf. "We hebben de film al aan meerdere ex-patiënten laten zien. Voor heel veel mensen kwamen herinneringen boven die ze eigenlijk al weer bijna waren vergeten of destijds niet zo goed hebben meegekregen", vertelt ze.

Barbara maakt het goed

Met patiënte Barbara gaat het overigens na haar ruime maand in het ziekenhuis naar omstandigheden goed. Na haar ziekenhuisperiode is ze naar een revalidatiecentrum gegaan om verder lichamelijk aan te sterken. Ze is nu thuis en probeert de draad weer op te pakken. Langzaam maar zeker voelt ze haar kracht terug komen. Wel moet ze haar tijd op de intensive care nog psychisch verwerken. Daarin heeft ze nog een lange tijd te gaan, stelt Tergooi.

Bekijk de gehele documentaire hier.