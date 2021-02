Honderden kids van voedselbank blij met Wianda's voetbalplaatjesactie

ALKMAAR - Elk jaar worden het er meer: Wianda Groote Wolthaar uit Warmenhuizen is bezig geweest met het verzamelen van voetbalplaatjes en plakboeken voor kinderen, waarvan de ouders klant zijn de voedselbank. "Ik heb ruim 550 pakketjes moeten maken, dat zijn 137.500 voetbalkaartjes, maar ik word er zo gelukkig van om dit voor anderen te kunnen doen." Vestigingen in de provincie zien een toename van klanten die het financieel zwaar hebben.

Wianda's inzamelingsactie wordt gewaardeerd door de voedselbank - NH Nieuws / Maaike Polder

Groote Wolthaar uit Warmenhuizen riep iedereen op om voetbalkaartjes, die je bij de Albert Heijn bij de boodschappen krijgt, bij haar langs te brengen. Ook heeft ze verschillende vestigingen van de supermarkt benaderd voor donaties. Dit was - voor het derde jaar op rij - een groot succes. "Ik weet hoe het is als je voor je kinderen niet alles kunt doen, als je geen boodschappen kunt doen bij een luxe supermarkt." Ooit was ze zelf klant, omdat ze het financieel niet breed heeft. "Daarom was dit een ​​zware tijd, omdat ik er steeds aan moest denken", vertelt ze geëmotioneerd aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder kader

25 gezinnen per week erbij In Alkmaar en omgeving zijn 215 gezinnen klant van de voedselbank. In februari 2020 waren dit er 190. Dit gaat om één of tweepersoons huishoudens, maar ook om grote gezinnen met soms tot wel zeven kinderen. Volgens Petra Visser van de voedselbank zet de stijging elke week door. "Normaal hebben we even een piek rond de Kerst, maar veel gezinnen zijn blijven hangen en er komen ook steeds meer mensen bij." Op dit moment komen er per week 25 gezinnen bij. "We zijn bank dat veel van die gezinnen voor lange tijd klant zullen zijn, omdat steeds meer bedrijven omvallen en de spaarcentjes opraken." Ze benadrukt dat het werkelijke aantal gezinnen dat gebruik zou kúnnen maken van de voedselbank veel hoger is. "Dit is het topje van de ijsberg. Veel mensen durven nog steeds niet te komen." Dus ook het aantal kinderen die (via hun ouders dan) afhankelijk zijn van de voedselbank neemt toe. Visser: "En dan is zo'n actie van Wianda fantastisch. Zo voetbalboek is wat een glimlach geeft op het gezicht van kinderen."

Samen met een vriend laadde Groote Wolthaar de eerste dozen met pakketjes in de auto en reed ze naar de voedselbank in Alkmaar, maar ze is ook gevraagd om boeken en plaatjes te verzamelen voor andere voedselbanken. Tekst gaat door onder de video

Voetbalplaatjes voor kids van de voedselbank - NH Nieuws

Ook andere voedselbanken zien een toename van het aantal aanmeldingen. Zo liet de voedselbank in Den Helder weten twintig tot dertig procent meer klanten te verwachten in de nasleep van de coronacrisis. Gemeente Amsterdam maakt vorige week bekend met een coronanoodhulppakket te komen voor mensen die dreigen in de schulden te komen, onder meer voor lokale voedselinitiatieven.

Daarnaast hebben voedselbanken het moeilijker met de inzameling van producten: "We zamelen normaal producten in bij supermarkten, maar zijn door de coronaregels erg beperkt", verklaart Visser van Voedselbank Alkmaar. Ook hebben veel winkels een minder grote voorraad én worden minder verse producten gedoneerd, aldus de voedselbank in de Zaanstreek .

In het magazijn van de voedselbank - NH Nieuws / Maaike Polder

Na de voedselbank in Alkmaar gaat Groote Wolthaar ook nog naar Hollands Kroon en Den Helder. Ze blij dat het er daarna weer op zit voor dit jaar. "Het was echt hard werken om die kaartjes uit te zoeken. Maar dat is het allemaal waard. Als ik die kinderen maar blij kan maken. Ik ben trots dat we het weer hebben geregeld."