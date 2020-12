Voedselbank Den Helder verwacht forse stijging cliënten door nasleep coronacrisis

DEN HELDER - Grote zorgen bij de Voedselbank Den Helder voor het komende jaar. De voedselbank verwacht 20 tot 30 procent meer cliënten als nasleep van de coronacrisis. Hoewel het aantal cliënten voor Den Helder dit jaar niet is gestegen, zijn de verwachtingen niet gunstig. "Op grond van ontslagen en bedrijven die failliet is het een realistisch scenario dat meer een beroep moeten doen op de voedselbank."

Voorzitter Nico Bais van de voedselbank Den Helder is in De Dukdalf op Rijkswerf Willemsoord. Daar zijn vrijwilligers van Rockin Up Xmas druk bezig met dinerpakketten als extraatje voor de Helderse minima. Bais: "Het is een fantastisch initiatief en ze gaan de pakketten ook nog zelf rondbrengen."

"Je bent pas echt gelukkig als je het samen deelt", zegt een stralende Bert Kloosterziel van Rockin Up Xmas. Hij is dit jaar begonnen met de Helderse afdeling: "Mijn zoon heeft het twee jaar geleden opgestart in Hoofddorp. Ik werk in Den Helder en ik dacht laat ik eens proberen of het hier kan. Nou, de voedselbank is er erg blij mee, want juist in de laatste week leveren zij juist niet."