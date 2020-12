Zaanse voedselbank snakt naar versproducten: "We kopen nu groente en fruit"

ASSENDELFT - Omdat er nauwelijks groente, fruit en vlees wordt gedoneerd, heeft de voedselbank in de Zaanstreek een schreeuwend tekort aan versproducten in die categorieën. En dat terwijl het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank is gegroeid, inmiddels tot zo'n 300 gezinnen. "Voor de versproducten hebben we het liefst contact met professionele partijen", legt vrijwilliger Hans Brinkhuis uit.

Vrijwilliger Brinkhuis van de voedselbank is erg blij met Oosteroms initiatief. Juist bedrijven die grote hoeveelheden van bepaalde producten kunnen leveren, zijn van grote waarde, legt hij uit."Het klinkt misschien een beetje raar, maar aan vijf bloemkolen hebben we niks. Dan krijgt de één wel en de ander niet. Wij willen wel graag een minimum van 50 bloemkolen", vertelt Hans. Tekst loopt door onder de foto.

Een product dat klanten van de Zaanse voedselbank binnenkort wel krijgen, is knoflook. Garlic Beemster geeft al jaren aan de Voedselbank in Purmerend en heeft nu besloten om ook in Assendelft te leveren. Het gaat om afgekeurde knoflookbolletjes, die te klein zijn, te hard groeien of huiden missen, en daardoor ongeschikt zijn om te verkopen.

Een voorbeeld van een product dat de klanten zeker niet wekelijks in hun pakket treffen, is vlees. De voedselbank krijgt het wel binnen, maar dat is hooguit voldoende om dertig huishoudens eens per drie weken te voorzien.

Weinig groente

"Gelukkig hebben we alternatieven. Zoals eieren, maar ook niet regelmatig. En vis", aldus Hans. Groente wordt op dit moment bijgekocht, omdat er alleen regelmatig wortelen binnenkomen."



Net als wortelen, wordt er in deze periode ook geregeld geld gedoneerd. Daar is de voedselbank heel blij mee, maar het zou nog meer helpen als bedrijven producten doneren, benadrukt Hans. "Laten we wel wezen, er wordt ongelofelijk veel voedsel geproduceerd. Meer dan we met z’n allen op kunnen, ook in de rest van de wereld."

Voedselverspilling

De voedselbank wil naast het helpen van geven van voedsel, ook voedselverspilling tegengaan. Om dat doel te verwezenlijken, helpt het als de overgebleven producten die kwalitatief nog goed zijn, kunnen worden weggegeven.