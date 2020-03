Wianda flikt het weer: 57.600 voetbalplaatjes voor arme kinderen

"Flink bijkomen nu, want het is beulen en afzien"

Het is zwaar werk om zoveel voetbalplaatjes te verzamelen, maar dat is het waard voor Wianda. Zij weet zelf hoe het is om nee te moeten zeggen tegen je kinderen.

"Ik het toch heel moeilijk gehad", vertelt ze emotioneel. "En nu kan ik andere kinderen het geven. De ouders zullen we zoiets hebben van: sorry, maar we gaan niet naar de Appie, want die is te duur voor ons. En de meeste kinderen zijn toch wel gek op voetbal."

Voedselbank blij

Wianda geeft de helft van de voetbalplaatjes aan de voedselbank in Alkmaar, de andere helft krijgt de voedselbank in Anna Paulowna. "Hartstikke goed dit", zegt Jos Chambone van voedselbank Alkmaar tijdens het ontvangst. "Fantastisch."