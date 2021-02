Tata Steel NL en UK apart verder na 31 maart, banenverlies raakt alleen management

IJMUIDEN - Ondanks dat de overname van Tata Steel Nederland door SSAB is afgeketst, gaat de splitsing van Nederlandse en de Britse tak wél door. "We zetten de ontvlechting door, aan het einde van dit boekjaar gaan zij verder als twee entiteiten", aldus woordvoerder Ariane Volz van Tata Steel Europe.

In november werd bekendgemaakt dat het Zweeds-Finse staalbedrijf SSAB interesse in het voormalige Hoogovens had, maar geen interesse om de Britse noodlijdende tak over te nemen. Hierop besloot het moederbedrijf van Tata Steel in India om de ontvlechting van Tata Steel Nederland en het Verenigd Koninkrijk in gang te zetten.

Twee weken geleden trok SSAB zich terug als potentiële koper van het Nederlandse Tata Steel en gaf daarvoor als voornaamste reden 'dat de investeringen die er gedaan moeten worden niet opwegen tegen de te behalen voordelen'. Desondanks besloot Tata Steel om de splitsing door te zetten en komt het bedrijf vandaag dus met een officiële streefdatum.