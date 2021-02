Muien en gebrekkige kennis van Noordzee zorgen voor explosieve toename geredde zwemmers

NOORD-HOLLAND - Het aantal zwemmers dat vorig jaar door de Reddingsbrigade uit een levensbedreigende situatie is gered, is vergeleken met 2019 explosief toegenomen. De Reddingsbrigade schrijft die ontwikkeling toe aan het gebrek aan ervaring onder badgasten met zwemmen in zee, maar ook aan een natuurfenomeen. "Er was echt iets aan de gang met die muien."

Maaike Polder / NH NIeuws

Dat zegt woordvoerder Sander Zeilstra tegen NH Nieuws. Werden er in 2019 nog 92 zwemmers door de Reddingsbrigade behoedt voor ernstig letsel of zelfs de dood, vorig jaar waren dat er 306, een toename van maar liefst 233 procent. De Reddingsbrigade heeft zichzelf de vraag gesteld 'waarom het aantal reddingen nou zoveel hoger lag' en trekt de conclusie dat er twee hoofdoorzaken zijn. Enerzijds dus de grote hoeveelheid muien, anderzijds het feit dat er relatief veel badgasten met relatief weinig kennis van en ervaring met de Noordzee op de Nederlandse stranden vertier zochten. Wat is een mui? "Andere jaren waren er ook muien, maar niet zo veel als afgelopen jaar", vertelt Zeilstra. Een mui is een geul tussen twee zandbanken die parallel aan het strand liggen, waar het terugtrekkende zeewater met flinke kracht doorheen stroomt. Die stroming is aan de oppervlakte vaak niet te zien, maar wie zich in een mui bevindt, kan door het terugtrekkende zeewater worden meegesleurd. Bekijk in de animatie hieronder wat je moet doen als je in een muistroom terechtkomt. Artikel gaat verder onder animatie.

Wat moet je doen als je in een muistroom terechtkomt? - NH Nieuws

Wie onbekend is met muien, heeft al snel de neiging om tegen de stroming in te gaan zwemmen. Groot risico is dat je uitgeput raakt en kan verdrinken. Hoewel de reddingsbrigade dus geregeld mensen uit een muistroom redt, heeft het gevecht met zo'n stroming soms ook fatale gevolgen.

Zo overleden afgelopen jaar in Zandvoort, Wijk aan Zee en in Julianadorp zwemmers van wie wordt vermoed dat ze zich hebben laten verrassen door een sterke muistroom. Het slachtoffer in Julianadorp was de 37-jarige Pool Marcin, die om het leven kwam toen hij de zee in sprong om drie kinderen te redden. Daags na het tragische incident maakte de Reddingsbrigade bekend een poster met daarop informatie over muien ook in het Pools, Arabisch, Engels en Duits te vertalen. Die poster zou in het hoogseizoen van te voren, bijvoorbeeld al op de werkvloer, bij de betreffende groep anderstaligen onder de aandacht moeten worden gebracht, zodat zij bij een bezoek aan een Noordzeestrand op de hoogte zijn van de risico's die muien met zich meebrengen. Zandsuppletie? Waarom er afgelopen jaar meer muien waren dan andere jaren, durft de Reddingsbrigade niet te zeggen. "We dachten dat het mogelijk misschien iets met zandsuppletie te maken zou hebben, maar toen we navraag deden bij Rijkswaterstaat, bleken ze dat al veertig jaar te doen", aldus woordvoerder Zeilstra. Zoals gezegd: ook het relatief grote aantal zwemmers dat relatief onbekend is (of was) met de Noordzee, is volgens de Reddingsbrigade een van de oorzaken van het grote aantal reddingen. Omdat afgelopen jaar vanwege de coronacrisis minder mensen naar het buitenland gingen, zochten meer mensen - zeker in de tropische eerste weken augustus - de stranden langs de Noordzee op.

"Mensen verbleven meer in eigen land", aldus Zeilstra. Zo trokken de Noordzee-stranden volgens de woordvoerder afgelopen bijvoorbeeld meer mensen uit het oosten van het land, die niet per se minder goed kunnen zwemmen, maar wél minder frequent in zee zwemmen. Maar ook mensen die jaarlijks in zee zwemmen, kunnen zich door de Noordzee laten verrassen. "Mensen die normaal naar een kustplaats in Zuid-Europa gaan, waar de zee heel anders is." De Reddingsbrigade heeft het grote aantal zeezwemmers in problemen onder de aandacht gebracht bij het ministerie, en subsidie gekregen om de communicatie over de gevaren van de Noordzee komende jaren nog beter onder de aandacht te brengen. Strandcijfer "Leuk dat je in een weerbericht vaak een barbecuecijfer ziet", zegt Zeilstra, "Maar het zou fantastisch zijn als daar een strandcijfer aan wordt toegevoegd." In zo'n rapportijfer zouden dan niet alleen de temperatuur en de temperatuur van het zeewater moeten worden meegewogen, maar ook de risico's."

Quote "Dat je kunt zien dat je moet wegblijven uit Schoorl, maar in Julianadorp weg veilig kunt zwemmen" Woordvoerder reddingsbrigade Simon Zeilstra

Toch is het lastig om zo'n cijfer voor de hele Nederlandse kust te geven, benadrukt hij. "Het strand in Noordwijk is het strand in Castricum niet." Hoewel afgelopen zomer op veel plekken langs de kust muien ontstonden, is dat niet altijd het geval. De Reddingsbrigade hoopt ook dan ook een platform met 'realtime informatie' te ontwikkelen waarin badgasten in een oogopslag kunnen zien waar ze veilig de zee in kunnen. "Dat je kunt zien dat je moet wegblijven uit Schoorl, maar in Julianadorp wel veilig kunt zwemmen", legt Zeilstra uit. Op die manier zouden badgasten op basis van betrouwbare informatie een weloverwogen besluit voor een badplaats moeten kunnen maken. Vlaggen Tot slot hoopt de Reddingsbrigade te bewerkstelligen dat op alle stranden bij gelijke omstandigheden dezelfde kleur vlag wappert. Nu is dat nog niet altijd het geval, vertelt hij. "De kleuren van de vlaggen staan volgens het internationaal protocol vast, maar de omstandigheden waaron de beheerders van de stranden een kleur vlag hijsen niet. Dat is soms onderhevig aan discussie."