Twee drenkelingen overleden in Wijk aan Zee en Zandvoort: 'Reanimatie niet gelukt'

ZANDVOORT - In Wijk aan Zee en Zandvoort zijn vanavond twee strandgangers overleden. Beide slachtoffers werden buiten bewustzijn uit de Noordzee gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland desgevraagd aan NH Nieuws. Het eerste slachtoffer viel op een strand aan de noordkant van Zandvoort. "Deze persoon was als vermist opgegeven, werd gevonden en is toen gereanimeerd. Maar dat is niet gelukt."

Wijk aan Zee

Kort daarna werd er in Wijk aan Zee een eveneens bewusteloze drenkeling uit zee gehaald. Ook dit slachtoffer is gereanimeerd, maar al snel daarna overleden.

Of het om zwemmers gaat, of dat de slachtoffers een andere watersport beoefenden is nog niet bekend. Ook hun geslacht en leeftijd zijn nog niet vrijgegeven.

Rode vlag

Eerder vandaag bleek de Noordzee voor de Zuid-Hollandse kust al dodelijk gevaarlijk. Zo kwamen er vanmiddag in Den Haag twee mensen om het leven. Om zwemmers met klem af te raden de zee in te gaan was op Zuid-Hollandse stranden de rode vlag gehesen.

In stranden in Zandvoort en andere Noord-Hollandse badplaatsen wapperde vanmiddag de gele vlag nog, waarmee zwemmers werd gevraagd extra alert en extra voorzichtig te zijn. Vanavond werd de stroming alsnog zo sterk, dat ook de Noord-Hollandse Reddingsbrigades de gele vlag voor de rode verwisselden.

'Geen verband'

Een woordvoerder van de Reddingsbrigade liet eerder vanavond weten dat het besluit de rode vlag te hijsen en de poging de drenkeling te redden vrijwel gelijktijdig plaatsvonden. Er is geen oorzakelijk verband geweest tussen de inzet en het besluit de rode vlag te hijsen.