Reddingsbrigades hijsen rode vlag: 'Zwemmen vanaf nu verboden'

ZANDVOORT - Wie vanavond bij Zandvoort, Bloemendaal of Castricum nog een duik in zee wil nemen, wordt dat met klem afgeraden. De stroming is zo sterk dat het volgens de Reddingsbrigades onverantwoord is de zee in te gaan. Daarom is de rode vlag gehesen. "Zwemmen is vanaf nu verboden."

Sjef Kenniphaas

De rode vlag wapperde al een groot gedeelte van de dag langs de Zuid-Hollandse kust. Van Hoek van Holland tot Noordwijk namen de stroming en de golfslag in de loop van de dag zo sterk toe dat de Reddingsbrigade het afraadde om de zee in te gaan. NL-Alert Rond 20.00 uur vanavond lieten de Zandvoortse en Bloemendaalse Reddingsbrigades weten dat dat ook voor hun stranden geldt. Iets later volgden ook hun Castricumse collega's.

Een woordvoerder van de Zandvoortse Reddingsbrigade laat aan NH Nieuws weten dat de stroming veel sterker is dan vanochtend. "Daarom hebben we de rode vlag gehesen, en vrijwel gelijktijdig hadden we een inzet aan de noordkant van Zandvoort." Het ging om een drenkeling die uit het water is gehaald en aan ambulancepersoneel is overgedragen.

Persbureau Nieuwsfoto

Eerder ontvingen bezoekers van het Zuidstrand in Zandvoort een NL-Alert, die eigenlijk alleen bedoeld was voor badgasten in de gebieden onder de Veiligheidsregio's Haaglanden, Hollands Midden en Rijnmond. In Zandvoort wapperde toen nog de gele vlag, waarmee badgasten het advies kregen om extra voorzichtig en alert te zijn. Een woordvoerder van de landelijke Reddingsbrigade vertelt dat ze niet de natuurlijke omstandigheden een rol speelden bij het besluit de rode vlag te hijsen, maar ook de enorme toeloop daaraan heeft bijgedragen. "Door de massaliteit was het moeilijk om alles te overzien", aldus de woordvoerder. Hoewel de Reddingsbrigade communiceert dat 'zwemmen verboden is', kunnen de lifeguards niet handhavend optreden. "Dat is voorbehouden aan de boa's en de politie", aldus de woordvoerder. Voor zover bekend hebben zich op de Noord-Hollandse stranden geen grote incidenten voorgedaan. Voor de kust van Den Haag is een man om het leven gekomen, meldt mediapartner NOS. Kinderen Hoewel het aantal acties de afgelopen dagen in lijn der verwachting lag, denkt de woordvoerder van de Reddingsbrigade dat de statistieken vandaag een duidelijke piek laten zien. Het gaat dan niet alleen om zwemmers of watersporters die uit zee worden geholpen, maar ook om hulpverlening op het strand. "We hebben vandaag heel wat kinderen geholpen die hun ouders kwijt waren."