Vermiste man in zee Julianadorp aangespoeld op strand

DEN HELDER - De man die vanmiddag in zee werd vermist nabij Julianadorp, is aangespoeld. De KNRM is daar direct gestart met reanimatie en de man is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man wilde eerder drie kinderen uit het water redden, maar werd daarna zelf niet meer gezien.

Daarmee is de zoekactie voor de KNRM beëindigd. Over de identiteit en toestand van de man is verder nog niks bekend. De kinderen die de man wilde redden, zijn allemaal in veiligheid. Bij de zoekactie werden meerdere reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht gebruikt.

Momenteel is er nog steeds sprake van een sterke muistroom in zee nabij Julianadorp, meldt de KNRM aan NH Nieuws. Het is volgens de woordvoerder van de kustwacht aannemelijk dat de drie kinderen die de man wilde redden in een muistroom terecht waren gekomen. Preventief houdt de KNRM nu twee reddingsboten in de buurt van de muistroom op het water.