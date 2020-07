Kind en drie volwassenen gered uit 'ongekend sterke muistroom' Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - De Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft gisteren op strand Zuiderbad bij twee vrijwel gelijktijdige acties vier personen, onder wie een kind, uit een 'ongekend sterke muistroom' gered. Daarop is de kustlijn vijftig meter ten noorden en vijftig meter ten zuiden van de mui met rood-wit lint afgezet, en dat is een unicum. "Het is voor het eerst in m'n carrière dat ik een mui afzet met lint, normaal zijn borden genoeg."

Dat zegt postcommandant Tim Groot tegen NH Nieuws. "Vanuit onze post zagen we eerst drie zwemmers in problemen", vertelt Groot over de reddingsactie van gistermiddag rond vier uur. "We zagen dat ze kopje onder gingen en wisten direct dat het serieus was." Zijn collega's zijn daarop met hun reddingsmiddelen de zee ingerend, en hebben de drie zwemmend uit de muistroom gehaald en op het droge gezet. "Maar we waren die actie aan het afronden, toen we weer iemand in problemen zagen", vertelt Tim.

Kind in basisschoolleeftijd

Opnieuw renden de strandwachten het water in probeerden in de buurt van de drenkeling, een kind in de basisschoolleeftijd ditmaal, te komen. Vanwege de sterke muistroom was het zelfs voor de getrainde en ervaren vrijwilligers een flinke operatie om het kind uit zee te halen. "Er moesten drie lifeguards aan te pas komen", schrijft de postcommandant op Facebook.

In de video hieronder wordt uitgelegd wat een muistroom is, en hoe je er het best aan kunt ontsnappen.