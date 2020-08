Reddingsbrigade wil arbeidsmigranten al op werkvloer voorlichten over risico muistromen

NOORD-HOLLAND - Prąd wsteczny jest śmiertelnie niebezpieczny! Arbeidsmigranten die werkzaam zijn in sectoren als de tuinbouw, voedingsindustrie en logistiek, zouden binnenkort op de werkvloer een poster met die tekst onder ogen kunnen krijgen. Het is een Poolse waarschuwing voor muien, want iedere zomer trekken Poolse arbeidsmigranten in hun vrije tijd massaal naar het strand.

ANP/Vidiphoto

"We hebben de postercampagne vorig jaar gelanceerd", vertelt woordvoerder Marc van der Jagt van Reddingsbrigade Nederland. "Een mui is levensgevaarlijk! Jij kan uit een mui komen! Weet wat je moet doen!", staat er in oranje koeienletters op de poster waarop hij doelt. Eronder een illustratie van een mui(stroom), en hoe je daar als zwemmer aan kan ontsnappen. En daar weer onder iets uitgebreidere info over muien en de risico's ervan, maar alles in het Nederlands. "Dit jaar hebben we de campagne uitgebreid met extra talen", licht Van der Jagt toe. "Voortschrijdend inzicht."

Reddingsbrigade Nederland

De vier vreemde talen zijn niet willekeurig gekozen. "Die zijn geselecteerd op basis van de ervaringen van onze mensen, op basis van de nationaliteiten die zij tijdens hun werk tegenkomen." Van der Jagt erkent dat het vollediger kan, en sluit dan ook niet uit dat er in de toekomst nog talen aan worden toegevoegd. "Je zou aan Frans kunnen denken." Niet bij het strand Toch is de kans klein dat een Poolse strandganger op een willekeurig Noord-Hollands strand straks een poster in z'n eigen taal tegenkomt. Van der Jagt legt uit dat ze de doelgroepen willen bereiken voordat ze naar het strand komen. Dat wordt uiteraard via meerdere online kanalen geprobeerd, maar ook door de informatie te verspreiden op plekken waar traditioneel veel arbeidsmigranten samenkomen. "We zijn bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met werkgevers die veel Poolse arbeidsmigranten in dienst hebben." Het kan daarom wel zijn dat een Poolse werknemer binnenkort tijdens z'n lunch in de kantine van een kwekerij onderstaande poster tegenkomt.

De Poolse versie van de waarschuwingsposter voor muien - Reddingsbrigade

De afgelopen vijf jaar zijn in Nederlandse wateren tussen de twintig en dertig Polen om het leven gekomen. Het recentste slachtoffer was de 26-jarige Marcin, die een reddingsactie bij Julianadorp met zijn eigen leven moest bekopen. Voor zijn vrouw en kinderen zijn tonnen ingezameld, wat ze gedeeltelijk hebben gebruikt om hem te repatriëren. Daags na dat tragische ongeluk zei Ania Paszak van IDHEM, belangenorganisatie voor Oost-Europese arbeidsmigranten dat meer informatie in eigen taal een goed idee zou zijn. "Sommige arbeidsmigranten zijn hier zo kort dat ze de taal niet eens proberen te leren", aldus Paszal destijds. Verplichte zwemles voor Poolse arbeidsmigranten is overbodig, denkt ze. "De meesten hebben in Polen al goed leren zwemmen."

Wanneer de posters verspreid zullen worden onder bedrijfslocaties, is nog niet bekend. "We zijn het nog aan het uitrollen", aldus woordvoerder Van der Jagt. De Duits- en Engelstalige posters kunnen van meerwaarde zijn in hotels of vakantieparken langs de kust. Dat geldt ook voor Engels, terwijl de Arabische variant bijvoorbeeld in buurthuizen en asielzoekerscentra levens kan redden.

De Arabische versie van de waarschuwingsposter voor muien - Reddingsbrigade