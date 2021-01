Sfeer hier en daar grimmig, maar grootschalige rellen blijven uit

NOORD-HOLLAND - Vergeleken met de afgelopen dagen is het vanavond tot nog toe relatief rustig in de provincie. Onder meer in Hilversum en Amsterdam-Osdorp is er wel gereld, maar grootschalige rellen en confrontaties met de politie -zoals gisteravond in Haarlem en Amsterdam- zijn uitgebleven.

Noodbevel maakt eind aan onrust in Hilversum

Toen de situatie in het centrum van Hilversum rond 20.00 uur uit de hand dreigde te lopen, gaf burgemeester Pieter Broertjes een noodbevel af. De politie sommeerde aanwezigen te vertrekken met de waarschuwing dat de Mobiele Eenheid zou worden ingezet als ze dat bevel zouden negeren. Het bevel werd opgevolgd, zo laat de politie in een tweet weten. "Op aanwijzing van de ME zijn de aanwezigen vertrokken uit het centrum en is het nu weer rustig." Tot confrontaties met de politie is het Hilversum niet gekomen. Charges Dat geldt niet voor Amsterdam-Osdorp, waar de Mobiele Eenheid enkele charges heeft uitgevoerd, zo meldt AT5. Voorafgaand daaraan werden door een 'grote groep jonge mannen en jongens' enkele auto's, en kledingcontainers brand gestoken. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken. Rond 21.30 keerde de rust in de wijk terug.

Mediapartner Regio Noordkop meldt dat het vanavond ook bij winkelcentrum Dorperweerth in Juliandorp enige tijd onrustig was. Rond 19.30 uur kwam er flinke groep jongeren bijeen, waarna de politie zo'n drie kwartier later besloot in te grijpen. Waarom is onduidelijk, al is wel bekend dat er één aanhouding is verricht. Alkmaar In Alkmaar werd net als gisteren door harde-kernsupporters van AZ gepatrouilleerd. Nadat de zelfverklaarde burgerwacht gisteren lucht kreeg van mogelijke rellen in hun stad, besloten ze rondes door de stad te maken.

NH Nieuws houdt u elke dag op de hoogte. We kiezen ervoor zogenoemde avondklokrellen niet live maar pas achteraf met u te delen. We willen hiermee voorkomen dat onze berichtgeving leidt tot een nog grotere escalatie.