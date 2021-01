Onrust en aanhouding bij winkelcentrum Julianadorp

JULIANADORP - De politie heeft dinsdagavond ingegrepen na enige onrust bij winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp. Tenminste een persoon, een ondernemer, werd aangehouden. Dat meldt mediapartner Regio Noordkop .

Gedurende de dag werd duidelijk dat via social media werd opgeroepen om 's avonds te gaan rellen bij het winkelcentrum. Supermarkt Vomar besloot uit voorzorg al om 20.00 uur de deuren te sluiten. Rond 19.30 uur begon zich een groep jongeren te verzamelen op het plein voor het centrum. Ook de politie, marechaussee en een politiehelikopter waren in het gebied aanwezig.

Rond 20.15 uur werd door de politie ingegrepen, waarom is onduidelijk. Wel is bekend dat de eigenaar van de telefoonwinkel door een agent werd geslagen en hij is daarna aangehouden. Camerabeelden moeten aantonen wat er precies aan voorafging.

Hierna riep de politie via social media ouders op hun kinderen binnen te houden. Inmiddels is de rust rond het centrum teruggekeerd.