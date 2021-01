UvA-socioloog verklaart onlusten: 'Avondklok biedt relschoppers makkelijke opening'

AMSTERDAM - Dat de ingevoerde avondklok en strenge handhaving een selecte groep burgers triggert om te gaan rellen, is volgens UvA-socioloog Bröer geen verrassing. "Het is koren op de molen van degene die zeggen dat ze worden geregeerd door een machtsbeluste elite."

"Bovendien is het een maatregel die heel makkelijk symbolisch kan worden aangevochten door gewoon op straat te gaan staan", zegt hij voor de camera van NH Nieuws. "Makkelijker kan het niet. Ik ga daar staan om 21.00 uur en dan heb ik al een punt gemaakt", aldus Bröer.

Volgens de socioloog zijn de relschoppers in ruwweg twee groepen op te splitsen. "Enerzijds de politiek actieve en bezorgde burgers. Dat is een wat diversere groep die van rechtsbuiten tot ongeveer het midden gaat, daar zitten mannen en vrouwen tussen van verschillende leeftijden. En dan heb je de meer actie- of geweldbeluste - vooral - jongemannen, die al ervaring hebben met rellen of behoefte hebben aan rellen, en hier de gelegenheid zien om te rellen."

'Kwetsbare maatregel'

Volgens Bröer is het dus 'te kort door de bocht' om te stellen dat het uitsluitend om relschoppers gaat die het momentum aangrijpen om alles kort en klein te slaan. "De avondklok is een kwetsbare maatregel, omdat je iedereen die kritisch is, gelijk geeft en degene die rellen willen schoppen een hele makkelijke opening biedt."

De frustratie over de avondklok wordt bovendien versterkt door het feit dat er onmiddellijk 'best wel streng op is gehandhaafd', verklaart hij de licht ontvlambare situatie op straat. Het aantal van 3.600 boetes en 20 aanhoudingen tijdens de eerste avond en nacht noemt hij 'fors'. "Dat hadden ze ook veel geleidelijker kunnen doen. De eerste avond niet handhaven en ook weer een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid."

'Rellen gaan afnemen'

Hoewel er vier dagen na ingang van de avondklok nog steeds wordt opgeroepen om te gaan rellen, verwacht de socioloog niet dat de rellen nóg intenser worden. "Ik denk dat het de komende tijd gaat afnemen, totdat er weer een nieuwe politieke mogelijkheid is, zowel voor de actievoerders als voor de geweldsbeluste jongeren."

