Meerderheid NH Nieuws-panel staat achter avondklok, veel weerstand tegen protesten

NOORD-HOLLAND - Een meerderheid van de NH Nieuws-panelleden staat achter de avondklok. Verder is er veel verzet tegen de protesten van de afgelopen tijd, omdat die te vaak uitmonden in ongeregeldheden. In totaal deden 1.582 leden mee aan het onderzoek.

De Grote Houtstraat in Haarlem tijdens de avondklok - NH Nieuws / Jelle Dijkstra

In totaal 57 procent is in hoge tot zeer hoge mate voorstander van de avondklok. Twee weken geleden was dit vijftig procent. Achttien procent steunt het in redelijke mate en bijna een kwart wil er nauwelijks tot helemaal niets van weten. Al langer roepen veel NH Nieuws-panelleden om meer maatregelen, waaronder een avondklok. Daarmee hoopt deze groep dat het aantal coronabesmettingen verder daalt. Tegenstanders vinden dat de maatregelen veel te ver gaan en vragen zich af of het wel nut heeft. 'Geen demonstranten, maar reltuig' Voor de protesten tegen de avondklok heeft 86 procent geen goed woord over. Volgens hen wordt dit niet gedaan uit verzet tegen de avondklok, maar vooral om te rellen. Ook voor de demonstraties tegen de coronamaatregelen, zoals de afgelopen twee zondagen op het Museumplein in Amsterdam, is weinig steun. Driekwart van de ondervraagden is daar op tegen. Veel van hen vinden dat demonstraties moeten kunnen, maar alleen als daar officieel een vergunning voor wordt aangevraagd en verleend. Onder de deelnemers van het onderzoek zitten slechts een paar mensen die aanwezig zijn geweest bij één of meerdere protesten. Zij verwijten vooral de politie dat het uit de hand is gelopen. Zo vertelt één van hen, die op het Museumplein was, dat de demonstratie er vredelievend aan toe ging en dat de groep relschoppers klein was. "Ze kijken alleen naar een handjevol relschoppers, die blijkbaar tussen de demonstranten aanwezig waren. En dat zie je bij grote groepen voetbalsupporters ook. Die verpesten het voor de rest."

Ook vroegen we de leden hoe ze aankijken tegen de coronaregels in het algemeen. Twee weken geleden stond 71 procent nog in hoge tot zeer hoge mate achter de maatregelen, nu is dat zeventig procent. Wel is door het invoeren van de avondklok de groep gegroeid (44 naar 60 procent) die in hoge tot zeer hoge mate denkt dat de maatregelen nu afdoende zijn om het aantal besmetting terug te dringen. Heropen scholen en meer gasten thuis ontvangen De meeste steun is nog steeds voor het sluiten van niet-essentiële winkels, gevolgd door het dichthouden van de horeca en ook het dichtblijven van sportscholen en -hallen. Ondertussen blijven de panelleden vinden dat vooral de basisscholen weer open moeten. En ook de maatregel dat je nog maar één iemand thuis mag ontvangen valt niet goed. Tot slot is er een grote groep die wil dat de horeca en contactberoepen als de kapper weer open gaan.

Verantwoording

Onder de 4.024 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de avondklok, de protesten en de coronamaatregelen. In totaal deden 1.582 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.