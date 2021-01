Hilversumse straten snel weer leeg na relatief rustige avond ondanks grimmige sfeer

HILVERSUM - Hilversum kijkt terug op een avond met een grimmige sfeer, maar zonder dat het ergens is uitgelopen op rellen of andere ongeregeldheden. Grote groepen agenten en veel handhavers van de gemeente waren de hele avond in opperste staat van paraatheid vanwege aangekondigde rellen tegen de avondklok, maar het bleef betrekkelijk rustig. Even voor 21.00 uur werden de straten na een gemeentelijk noodbevel schoongeveegd door de politie, waar de potentiële relschoppers zonder morren gehoor aan gaven.

De ongeregeldheden van vanavond werden een dag van te voren al aangekondigd: grote groepen jongeren stelden te gaan rellen op het Hilversumse Marktplein en op enkele andere plekken.

Dat de oproep veel jongeren had bereikt, bleek vanavond wel degelijk: op en rond het plein in het centrum van het dorp stonden de hele avond grote groepen jongeren. De meesten stonden vooral te wachten op het moment dat de vlam in de pan zou slaan. Af en toe klonk zwaar vuurwerk en was er even gejoel, maar tot confrontaties kwam het nergens.

De groep werd de hele avond zichtbaar en onzichtbaar in de gaten gehouden door de politie, die meermaals jongeren aansprak maar geen enkele keer handelend hoefde op te treden.

Veel spanning

Toch was er de hele avond spanning te voelen op straat in Hilversum. Dat gold vooral bij veel horecaondernemers, die de hele avond hun zaak scherp in de gaten hielden. "We laten zien dat we hier zijn en de boel in de gaten houden", vertelt uitbater Jerry de Vries van Foodhall Mout, waar de hele avond de deuren op slot zitten. De overwegend glazen foodhall, midden op het Marktplein, zou een makkelijk doelwit voor relschoppers kunnen zijn. "Maar het is al de hele avond rustig hier. Af en toe merk je wel wat onrust, maar het valt allemaal mee tot nu toe."

Ruiten gesneuveld

De horecaondernemers houden elkaar de hele avond door op de hoogte met groepschats. De schade valt overwegend mee, al moeten wel enkele ruiten van De Smidse aan de Oude Doelen het ontgelden. "Heel erg triest", reageert uitbater Rudy Bottenheft. "Ze hebben een stuk vuurwerk naar binnen gegooid. Dat heeft het raam gekost, maar ook het brandalarm ging af. De schade binnen valt mee, maar zo'n raam kost me wel weer 800 euro. En dat helemaal voor niks, daar ben ik wel boos om. Ik mag dit allemaal zelf gaan betalen en we hebben het natuurlijk al niet makkelijk.

