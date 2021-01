Hilversum 'extra alert' na aangekondigde rellen: "Er liggen noodbevelen klaar"

HILVERSUM - Hilversum staat paraat nu er op sociale media rellen worden aangekondigd als protest tegen de avondklok. "We hebben enkele van deze oproepen ook onder ogen gekregen", bevestigt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente laat weten al een paar dagen extra alert te zijn vanwege de onlusten in de rest van het land.

Her en der gaan op sociale media oproepjes rond om vanavond te protesteren in Hilversum en tegen de politie in opstand te komen. Er wordt onder meer opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Een van oproepjes roept op om 'met heel Hilversum te strijden' en 'voor niemand terug te deinzen'.

Hilversum laat weten de aankondigingen serieus te nemen en heeft contact met de politie. "De politie probeert contact te zoeken met de afzenders van deze oproepen om te voorkomen dat de boel escaleert. Jongerenwerkers helpen daar ook aan mee. Daarnaast hebben we nauw contact met onder meer het Mediapark en ondernemers op plekken waar de rellen worden aangekondigd", zegt een woordvoerder. Een Hilversumse middelbare school heeft een brief gestuurd met een oproep naar ouders om hun kinderen vooral binnen te houden.

Concrete maatregelen tegen de aangekondigde rellen van vanavond worden er voor zover bekend nog niet aangekondigd. "Wel liggen er enkele noodbevelen klaar voor het geval dat. We houden de ontwikkelingen heel scherp in de gaten."

Maatregelen

Wel worden er enkele voorzorgsmaatregelen genomen door de gemeente Hilversum, zo blijkt. Een horecaondernemer in het centrum van Hilversum laat weten al handhavers van de gemeente over de vloer te hebben gehad met het verzoek om meubilair vanavond binnen te zetten voor het geval dat. Daarnaast heeft de gemeente ze aangekondigd met meer nieuws te komen over te nemen maatregelen voor vanavond.

Ook zou de gemeente al hebben besloten om de marktkramen voor de woensdagmarkt niet zoals gebruikelijk vanavond al neer te zetten, maar pas morgenochtend vroeg.

Groepjes jongeren

Waar het de afgelopen dagen onder meer in Amsterdam en Haarlem al flink mis ging met ongeregeldheden, bleef het tot nu toe rustig in Hilversum.

Gisteravond leek het heel even onrustig te worden toen een grote groep jongeren met scooters de straat op ging en rondjes reed door het dorp. Voorafgaand waren er oproepjes om met elkaar te verzamelen bij de loswal en voetbalclub Wasmeer. De groep streek na enkele rondjes om 20.30 neer op het Marktplein. Daar spraken ze wel met de politie en burgemeester Pieter Broertjes, die een avond met de politie op patrouille was, maar bleef het verder rustig.