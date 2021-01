Hilversumse winkeliers bereiden zich voor op onrustige avond, extra beveiliging ingezet

"We nemen het zekere voor het onzekere", zegt eigenaar Jerry de Vries van Foodhall Mout. "Als ik zie wat er de afgelopen dagen is gebeurd op andere plekken in het land, dan hebben we een goede reden om angstig te zijn. Het is te bizar voor worden dat zulke dingen gebeuren, maar we kunnen maar beter voorbereid zijn."

Her en der gaan op sociale media oproepjes rond om vanavond te protesteren in Hilversum en tegen de politie in opstand te komen . Er wordt onder meer opgeroepen om vuurwerk mee te nemen. Een van oproepjes roept op om 'met heel Hilversum te strijden' en 'voor niemand terug te deinzen'. De gemeente Hilversum laat weten 'op alles voorbereid' te zijn.

"We hebben voor vanavond extra beveiligers ingehuurd, die in en rond onze zaak de boel in de gaten houden"

De grote Hilversumse foodhall staat op het Marktplein, de plek waar eerder een demonstratie tegen de lockdown was. "We hebben voor vanavond extra beveiligers ingehuurd, die in en rond onze zaak de boel in de gaten houden", vertelt De Vries. "We willen natuurlijk schade aan ons pand voorkomen, maar natuurlijk ook voorkomen dat de zaak op een of andere manier wordt opengebroken of zoiets."

Andere horecaondernemers geven vanmiddag ook ruim gehoor aan de oproep van de gemeente om zo veel mogelijk alles naar binnen te halen. Zelf neemt de gemeente ook maatregelen. Zo worden de kramen van de woensdagmarkt niet vanavond, maar morgenochtendvroeg pas neergezet.

Etalage dichtgespijkerd

Even verderop, aan de Leeuwenstraat, zijn twee timmermannen druk bezig om de etalage van Platenhuis 't Oor dicht te timmeren met grote planken hout. "Dit is natuurlijk een hele bizarre situatie. We hebben geen idee wat er vanavond allemaal gaat gebeuren, dus ik ga het risico absoluut niet nemen door alles maar te laten voor wat het is", zegt Gerard Kamer van het platenhuis.

