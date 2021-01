Verdacht pakket voor Poolse supermarkt blijkt levering verse broodjes

In Beverwijk gingen bij een Poolse supermarkt tot twee keer toe een explosief af en ook in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther en Tilburg waren Poolse supermarkten doelwit .

Na de vondst van het pakket werd de omgeving ruim afgezet en werden woning ontruimd. Inmiddels is de afzetting opgeheven en mogen bewoners weer naar huis.

Bij de supermarkt aan de Ophelialaan is 24 uur per dag cameratoezicht. De camera’s kunnen 360 graden draaien en niet alleen de winkel, maar ook de omgeving in de gaten houden.