Veel minder vuurwerkletsel dan vorig jaar, in Zaanstreek geen enkel ziekenhuisbezoek

NOORD-HOLLAND - Vrijwel overal in de provincie zijn afgelopen jaarwisseling minder mensen gewond geraakt dan bij de vorige jaarwisseling. Dat is in lijn met het landelijke beeld, al is er ook een negatieve uitschieter. In het gebied onder de Veiligheidsregio Kennemerland vielen evenveel vuurwerkslachtoffers als een jaar geleden.

Eerst de landelijke cijfers: in totaal hebben zo'n vierhonderd mensen zich met vuurwerkletsel gemeld bij op de afdeling Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen of bij huisartsenposten. Vergeleken met vorig jaar , toen er nog een kleine 1.300 slachtoffers werden geteld, is dat een afname van zeventig procent.

De onderzoekers winden er geen doekjes om: "De daling is uiteraard het gevolg van het algeheel vuurwerkverbod dit jaar, en van de coronamaatregelen." Omdat ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten, kondigde het kabinet enkele maanden voor de jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod af. Daarmee zouden veel vuurwerkslachtoffers worden voorkomen, en zou de druk op de ziekenhuizen niet nog verder oplopen, zo was de gedachte. De cijfers lijken een bevestiging van die aanname.

Gemiddeld waren de slachtoffers jonger dan andere jaarwisselingen: 63 procent was jonger dan 20 jaar, terwijl bij de vorige jaarwisseling iets minder dan de helft van de slachtoffers (49 procent) in deze leeftijdscategorie viel. Van de slachtoffers raakte 44 procent gewond door andermans vuurwerk. Vorig jaar was dat nog 50 procent.

108 van de 400 slachtoffers die medische hulp hebben gezocht hebben zich laten behandelen op de afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Ruim een kwart van hen (26 procent) is gewond geraakt in Noord-Holland. Dat zijn in totaal 24 slachtoffers. Ter vergelijking: tijdens de jaarwisseling 2019/2020 belandden er nog 90 Noord-Hollanders door vuurwerk in het ziekenhuis.

Positieve en negatieve uitschieter

De Veiligheidsregio Kennemerland valt in negatieve zin op. De helft (12) van de Noord-Hollandse vuurwerkslachtoffers dat spoedeisende hulp nodig had, viel in het gebied onder die regio. Bovendien is de Veiligheidsregio Kennemerland de enige veiligheidsregio van het land die geen daling noteerde. Ook vorig jaar kwamen daar op 31 december en 1 januari 12 mensen op de afdeling spoedeisende hulp terecht.

Eén van de zwaarst gewonde slachtoffers viel op Nieuwjaarsdag in IJmuiden. De 10-jarige Randy verloor z'n hand toen hij een stuk achtergelaten vuurwerk opraapte. Hij zal de rest van z'n leven zijn rechterhand moeten missen. Inmiddels is er een donatie-actie opgestart om ervoor te zorgen dat hij en zijn familie in ieder geval niet gebukt hoeven te gaan onder financiële zorgen.

Zaanstreek-Waterland daarentegen is de enige Noord-Hollandse regio waar deze jaarwisseling geen enkel vuurwerkslachtoffer is gevallen dat voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Ook landelijk is de regio daarmee een uitzondering, want hetzelfde geldt alleen voor Flevoland en Limburg-Noord. De afgelopen vier jaar moesten ieder jaar vier à vijf slachtoffers laten behandelen in het ziekenhuis.

Andere regio's

Amsterdam-Amstelland (Amsterdam, Uithoorn, Ouder-Amstel, Aalsmeer) scoort vergeleken met afgelopen jaren ook zeer goed. Sinds 2015 belandden in de hoofdstad en omgeving iedere jaarwisseling rond de 40 slachtoffers in het ziekenhuis, dit jaar waren dat er 'maar' 8. Gooi en Vechtstreek noteerde 3 ziekenhuisbehandelingen tegenover 7 à 10 in andere jaren. In Noord-Holland Noord moest dit jaar maar één slachtoffer naar het ziekenhuis, tegenover 9 vorig jaar.