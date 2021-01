Man uit De Kwakel verliest hand bij afsteken vuurwerk

DE KWAKEL - Een inwoner van De Kwakel is tijdens oudejaarsnacht ernstig gewond geraakt toen hij vuurwerk afstak. Waarschijnlijk moet hij zijn hand missen.

Het ongeluk gebeurde toen de man zelf vuurwerk afstak, vertelt een woordvoerder van de politie.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren en of er sprake is van illegaal vuurwerk is nog niet duidelijk.