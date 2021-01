Veel donaties voor Randy (10), die op Nieuwjaarsdag door vuurwerk hand verloor

IJMUIDEN - De 10-jarige Randy uit IJmuiden raakte ernstig gewond toen hij op 1 januari met zijn vriendje vuurwerk opraapte dat niet was opgeruimd. Het vuurwerk ontplofte in zijn hand, waardoor hij die nu moet missen. Alexa Smit, de moeder van een oud-klasgenootje, vond het nieuws zo aangrijpend dat ze wel iets 'moest' doen. Ze startte daarom een donatieactie om te zorgen dat de familie van Randy zich in ieder geval geen financiële zorgen hoeft te maken.

Alexa zat thuis op de bank toen een buurvrouw liet weten te vermoeden wie er gewond was geraakt. "Dat er iemand gewond was, dat wisten we al. Maar om wie het ging, nog niet. Het bleek dus om Randy te gaan. Toen hij nog bij mijn zoon in de klas zat, speelden ze vaak samen. Nu hij naar een andere school is gegaan, spelen ze iets minder, maar ik heb direct zijn moeder Amanda een berichtje gestuurd."

Alexa vertelt dat ze geen moment twijfelde om aan te bieden iets voor het gezin te betekenen. "Ik zat op de bank en dacht direct: ik ga een donatieactie beginnen. Het kwam spontaan in mij op en ik heb het meteen opgezet." Ze wil met de actie de familie echt een hart onder de riem steken.

Ademruimte

Randy, die rechtshandig is, moet de rest van zijn leven zonder zijn rechterhand door het leven. "Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik dacht direct ook aan de zorgkosten. Als ik met de actie iets van de druk kan verlichten en de familie wat ademruimte kan geven ben ik al heel blij. Het streefbedrag heb ik op 10.000 euro gezet en er is nu al 4.500 euro binnen en dat is heel mooi."

De verwachting is dat de zorgkosten de komende jaren zullen blijven en wellicht zullen oplopen, bijvoorbeeld als mocht blijken dat Randy een aangepaste prothese nodig heeft. "Hij is nog zo jong. Randy houdt van vissen en motorcrossen, hij vindt het vreselijk dat dat er voorlopig niet in zit."

Veel reacties

De actie heeft al heel wat reacties losgemaakt. "Het staat op Facebook, Instagram en mensen reageren erop. Er zitten ook rotte appels tussen, die roepen zoiets dat de mensen hier al voor verzekerd zijn. Maar wat als zo'n prothese niet helemaal wordt vergoed en hij het met een 'minder' exemplaar moet doen? En wat mij betreft gaat de familie met het geld een weekje naar Euro Disney waar ze even hun zorgen kunnen vergeten. Doneren mag, het hoeft natuurlijk niet. Ik krijg ook veel mooie reacties en er was zelfs een donatie van 500 euro, geweldig."