Hulpdiensten en ziekenhuizen bevestigen: rustige jaarwisseling met minder incidenten

NOORD-HOLLAND - Hulpdiensten moesten vannacht veel minder uitrukken voor incidenten dan andere jaren. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs de verschillende veiligheidsregio's. Ook de ziekenhuizen kijken terug op een rustige nacht.

In Haarlem sprongen de ruiten van acht huizen door een vuurwerkbom en waren er enkele brandjes - NH Nieuws/Mark Arents

De Noord-Hollandse ziekenhuizen laten weten dat het effect van het vuurwerkverbod vannacht goed te merken was: het was rustiger dan andere jaren. Het Zaans Medisch Centrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep laten aan NH Nieuws weten dat ze vannacht geen vuurwerkslachtoffers hebben gezien. Het Zaans Medisch Centrum kreeg wel één patiënt met een alcoholvergiftiging binnen. Het Amsterdamse OLVG kreeg één persoon met vuurwerkletsel. Op de spoedeisende hulp was het verder rustiger dan andere jaren. In het Spaarne Gasthuis kwamen in totaal vijf mensen met vuurwerkletsel binnen. Een woordvoerder laat weten dat dat normaal twee keer zoveel is. 'Geen agressie tegen hulpverleners' Hoewel er van echt grote incidenten in alle regio's geen sprake was, was er wel veel overlast doordat er overal tóch veel vuurwerk werd afgestoken. De politie moest op verschillende plekken ingrijpen. Er is voor zover nu bekend geen aangifte gedaan wegens het belagen van hulpdiensten. De Veiligheidregio Amsterdam-Amstelland spreekt van een 'beheersbare' jaarwisseling. Er zijn minder aanhoudingen verricht en ook de brandweer en ambulancedienst hoefden veel minder uit te rukken. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kreeg over de hele avond 'slechts' de helft van het aantal meldingen van vorig jaar. Tekst gaat verder onder de foto.

In Volendam zorgen jongeren voor vuurwerkoverlast.

Ondanks 'serieuze signalen' rustige nacht in Alkmaar Ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat er in de regio 'opvallend minder' brandjes en andere ongeregeldheden waren. Vooral in Alkmaar was er voorafgaand aan de nieuwjaarsnacht de vrees dat het uit de hand zou lopen toen de politie daar 'serieuze signalen' over kreeg. Delen van de stad werden bestempeld als 'veiligheidsrisicogebied', zodat er preventief gefouilleerd kon worden. Uiteindelijk bleef het rustig. De politie zegt in de wijk Overdie wel jongeren te zijn tegengekomen die vuurwerk afstaken en brandbaar materiaal verzamelden, maar te hebben voorkomen dat de boel escaleerde.

Ook de Veiligheidsregio Kennemerland spreekt van een rustige jaarwisseling in de regio. Hoewel het aantal meldingen voor de brandweer en ambulancedienst nagenoeg gelijk lag met vorig jaar, waren de incidenten kleiner. "Het meest druk was het rond en vlak na de jaarwisseling, maar mede doordat er geen horeca open was en het aantal mensen op straat dieper in de nacht beduidend minder, was het snel rustig", laat de veiligheidsregio weten. Flinke vuurwerkvangst in 't Gooi Als de hulpdiensten in 't Gooi al moesten uitrukken, dan was het vooral voor buitenbrandjes en brandende containers. De politie wel enkele aanhoudigen verricht. Ook werd er een aantal keer vuurwerk in beslag genomen vannacht: onder andere in een auto in Hilversum werden 200 nitraatbommen aangetroffen.