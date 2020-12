Delen van Alkmaar bestempeld als veiligheidsrisicogebied: preventief fouilleren toegestaan

ALKMAAR - De gemeente heeft delen van Alkmaar-Noord en Overdie bestempeld als veiligheidsrisicogebied tijdens oud en nieuw. Dat is gedaan omdat zij naar eigen zeggen serieuze signalen hebben ontvangen dat de openbare orde verstoord dreigt te worden. Dit is van kracht van vandaag 12.00 uur tot morgen 12.00 uur.

Rondom de Melis Stokelaan in Nieuw-Overdie waren vorig jaar meerdere incidenten - Maaike Polder / NH Nieuws

Een veiligheidsrisicogebied kan worden aangewezen door de burgemeester om zo verscherpte maatregelen mogelijk te maken. Zo mag de politie in een veiligheidsrisicogebied iedereen preventief fouilleren, dus zonder duidelijke aanleiding, en mogen agenten voertuigen als auto's en scooters doorzoeken. De gemeente zegt een ernstig vermoeden te hebben dat het verstoren van de openbare orde gaat gebeuren door middel van zwaar vuurwerk, wat zij als wapens aanmerken. Alkmaar-Noord en Overdie De maatregelen gelden onder andere in de wijk De Mare, 't Rak Zuid en rondom het Rekerhout. In Overdie gelden de maatregelen in Nieuw-Overdie, de wijk tussen de Vondelstraat, Koelmalaan en Alkmaarse ringweg.

Toen NH Nieuws gisteren in de aanloop naar nieuwsjaarsnacht in Nieuw-Overdie was, bevestigden jongeren al dat er plannen waren om, ondanks het verbod, toch vuurwerk af te steken. "Beter kom je niet, dan krijg je een nitraatje op je." Jongerencentrum No Limit in de buurt gaat van 16.00 uur tot 1.00 uur extra open in de hoop de jongeren van straat te houden. Die dienen zich wel van te voren aan te melden. Tekst gaat verder onder de video

Deze jongeren denken dat er wel wat overlast komt - NH Nieuws

In Nieuw-Overdie was het afgelopen jaar al onrustig. Jongeren gooiden daar met vuurwerk naar de ME, pleegden vernielingen en ontstonden er op meerdere plekken in de wijk brandjes. Vorige week werden er in De Mare nog vuurwerkrellen aangekondigd op sociale media. Deze blijven uiteindelijk uit. Wel werden er twintig boetes uitgedeeld en werden er ruim 80 jongeren gecontroleerd door de politie.