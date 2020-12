Jongerencentrum vanavond open, want zorgen over vuurwerkrellen: "Nitraat tegen je hoofd"

ALKMAAR - Opnieuw gaat in Alkmaar een oproep rond om te rellen met vuurwerk, ditmaal vanavond tijdens de jaarwisseling in de wijk Oud-Overdie. Om jeugd van de straat te houden, mag het jongerencentrum daar van de gemeente open, maar wel alleen als de jongeren (tot 18 jaar) zich van te voren aanmelden. Jongeren laten anoniem weten aan NH Nieuws dat er nitraten en cobra's worden afgestoken, mede omdat ze zich door de lockdown vervelen. "Wij houden ons hart vast", aldus een buurtbewoner.

Deze jongeren denken dat er wel wat overlast komt - Maaike Polder / NH Nieuws

De jaarwisseling liep in Oud-Overdie vorig jaar totaal uit de hand met vernielingen, branden en er werden hulpverleners bekogeld. Een van de klachten van inwoners was de vroege sluiting van No Limit, het trefpunt voor jongeren. Vanavond zal de kickboksschool op verzoek van de gemeente wél open zijn van 16.00 uur tot 1.00 uur, voor maximaal dertig kwetsbare tieners tot en met zeventien jaar: "Dat zijn jongeren die buiten moeten zijn, het thuis moeilijk hebben, die anders rottigheid gaan uithalen", aldus sociaal werker en eigenaar Marja van Huffel. Ze kunnen meedoen aan een playstationtoernooi, darten of sjoelen. NH Nieuws sprak met een aantal jongeren rond de twaalf jaar, die aan het spelen waren met vuurwerk. "Als je hier komt krijg je zeker een nitraat naar je toegegooid." Tekst gaat door onder de video

Jongeren over vuurwerk: "Harde knallen zijn leuk" - NH Nieuws

De tieners die vanavond willen doorbrengen in het trefpunt dienen zich van te voren dus aan te melden: het is nadrukkelijk géén open inloop, zegt ook de gemeente tegen NH Nieuws. Huffel van No Limit zegt dat een aantal jongens al heeft aangegeven te willen komen. Volgens haar zijn er in de wijk ongeveer honderd jongeren die vallen in de doelgroep tot 18 jaar. Tot 25 jaar zijn het er wel 350, schat ze. Die gegevens baren de buurtbewoner van No Limit zorgen.

"Er wordt gezegd (in de Facebook-oproep van No Limit, red.) dat ze hun vrienden mogen meenemen. Nou, er mogen maar dertig kinderen naar binnen, maar wat als ze allemaal komen en ook nog eens jongens uit De Mare en Daalmeer meenemen? Er is tenslotte helemaal niks anders te doen in Alkmaar." Ze vreest dat de jongeren zullen zorgen voor overlast op straat. Volgens haar zou het erg helpen als de vaders op straat zijn om hun kinderen af en toe in de gaten te houden. "Dan houden ze zich meestal wel koest. Ik heb zelf een zoon van elf en die komt echt niet naar buiten en al helemaal niet met vuurwerk. Ik laat hem allemaal video's zien van ongelukken, zodat hij het wel uit zijn hoofd laat om ermee te spelen." Spannend Huffel moet toegeven dat ze het vanavond ook wel spannend vindt: "Maar dat geldt niet alleen voor Overdie, dat geldt voor heel Nederland. Wat gaan de jongeren doen? Ze vervelen zich, kunnen niet anders en willen om 0.00 uur toch vuurwerk afsteken."

Het is een kickboksschool en trefpunt aan de Lorreinenlaan - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat geven de jongeren die NH Nieuws sprak ook toe. "Het is gewoon leuk om af te steken, het geeft een kick." En dat het illegaal is? "Ja, dat weten we. Maar we zijn het ook niet eens met het vuurwerkverbod." Eén jongen noemt wel op dat de druk op de zorg al groot is. "Maar ja, er is met oud en nieuw altijd veel vuurwerk hier." In de wijk lopen vanavond wel ambulant jongerenwerkers en buurtbewoners om de buurt in de gaten te houden. Halit Cam is één van hen: "Ik geloof dat de plannen voor rellen nepnieuws is. We hebben goed contact met de jongeren, ouders en politie." Noodbevel Het is niet duidelijk of er een noodbevel geldt voor vandaag. Vorige week trad de politie op rond het Alkmaarse winkelcentrum De Mare en de Rekerhout nog wel massaal op onder een noodbevel van burgemeester Emile Roemer, omdat er op sociale media plannen werden verspreid voor vuurwerkrellen. Die avond zijn er tachtig jongeren staande gehouden en twintig boetes uitgedeeld.

NH Nieuws heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan een reportage over maatregelen voor vanavond, maar dit wilden zij niet. Wel kwam burgemeester Emile Roemer met de volgende, schriftelijke reactie over eventuele rellen: "De signalen zijn bekend. We doen er verder geen mededelingen over." Verder schreef hij: "Het zorgpersoneel staat het water aan de lippen. Laten we daarom oud en nieuw in kleine kring vieren. Blijf thuis en maak het gezellig. Dat geldt ook voor onze jongeren. Denk vooral om elkaar. Ik wens iedereen een fijne en veilige jaarwisseling."

Vorige maand deelde het wijkcentrum Overdie Ontmoet nog lichtjes uit om de vuurwerkreputatie een beetje te temperen. "We willen de wijk in een positief licht zetten."