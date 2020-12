Noord-Holland knalt ondanks verbod 2021 in: op veel plekken overlast, hier en daar schade

NOORD-HOLLAND - Hoewel er vanwege het vuurwerkverbod dit jaar via de officiële en legale kanalen geen vuurwerk is verkocht, is het vannacht toch een geknal van jewelste in de provincie. Op sommige plekken is met zwaar vuurwerk schade aangericht.

Zo sneuvelden in de Haarlemse Weltevredenstraat de ramen van enkele woningen door een vuurwerkbom. In het Westfriese Wognum werd met benzine en vuurwerk een gigantische explosie in een fietstunnel veroorzaakt. De schade aan het tunneltje is aanzienlijk.

In de hoofdstad was het tot nu toe vooral onrustig in stadsdeel Oost, waar jongeren op de Insulindeweg met zwaar vuurwerk naar de politie gooiden. Nadat de ME was ingezet, keerde de rust terug. In Volendam werd de sfeer overdag al grimmig. Een grote groep jongeren met vuurwerk keerde zich rond 17.00 uur tegen de politie.

In Velsen-Noord, waar het een week geleden al tot vuurwerkrellen kwam, ging vanavond een metershoge kerstboom in vlammen op. Een buurtbewoner vertelde eerder vanavond aan NH Nieuws dat jongeren op het plein de hele avond vuurwerk afstaken, en de verlichting vernielden. Rond 23.00 uur stond de boom in lichterlaaie.

Waar in de uren voor de jaarwisseling vooral harde knallen klonken, ging na twaalven ook veel siervuurwerk de lucht in.