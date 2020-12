Vrouw (88) nog steeds in ziekenhuis na explosie bij supermarkt in Aalsmeer

AALSMEER - Bij de explosie op een Poolse supermarkt in Aalsmeer in de nacht van 7 op 8 december is een 88-jarig vrouw onwel geraakt. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven die ook bij plofkraken worden gebruikt. Bovendien is er in het pand in Aalsmeer een brandversnellend middel gevonden.

"Deze daders willen heel gericht grote schade aanrichten. Ze nemen daarbij het risico dat er gewonden kunnen vallen", laat een politiewoordvoerder vanavond weten in Opsporing Verzocht.

De politie zegt verder uit te gaan van een "gecoördineerde actie specifiek gericht tegen deze supermarkten."

Inmiddels is er een groot opsporingsteam met rechercheurs uit het hele land opgericht om de explosies te onderzoeken. Bij alle Bierdronka-winkels wordt gesurveilleerd en hangen er extra beveiligingscamera's.

Serie explosies

In dezelfde nacht van de explosie in Aalsmeer werd ook in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Een dag later, op 9 december, was het ook raak in Beverwijk, waar een paar dagen later nog een explosie was.