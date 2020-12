Twee Alkmaarders (17 en 18) aangehouden voor overvallen Jumbo's Alkmaar en Haarlem

ALKMAAR - Twee jongens van 17 en 18 jaar zijn vandaag aangehouden voor de heftige ramkraak en overval op twee vestigingen van Jumbo afgelopen jaar. In Haarlem reden ze met een auto de supermarkt binnen en in Alkmaar hielden ze - vermoedelijk dus dezelfde daders - personeel onder schot.

Vorige week werden in Opsporing Verzocht beelden getoond van de overval en het Openbaar Ministerie loofde 10.000 euro uit. Daarop kwamen twintig tips binnen, laat de politie weten aan NH Nieuws. Of die tips hebben geleid tot de aanhouding van de twee Alkmaarders is niet duidelijk.

Zij worden op dit moment verhoord. De 51-jarige Alkmaarder die vorige week werd aangehouden is inmiddels vrijgelaten, maar nog steeds verdachte.

Pistool op haar hoofd

Een van de personeelsleden op wie de overval in Alkmaar op 20 mei grote impact had is de 19-jarige Channah. Zij was die avond aan het werk en kreeg een pistool op haar gericht.

