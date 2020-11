Channah (19) werd onder schot gehouden tijdens overval: "Blij dat het gefilmd is"

HEERHUGOWAARD - Dat een filmpje van een gewapende overval niet alleen handig is voor de politie, maar ook een slachtoffer kan helpen bij de verwerking, blijkt uit het verhaal van de 19-jarige Channah uit Heerhugowaard. "Dankzij het filmpje wist ik dat ik dingen niet verzonnen had, of erger gemaakt in mijn hoofd", vertelt ze tegen NH Nieuws. Een traumatherapeut onderstreept dit: beelden terugkijken van een levensbedreigende situatie kan helpen het verhaal compleet te maken voor het slachtoffer.

Die woensdagavond 20 mei, iets meer dan een half jaar geleden, werkt Channah net een paar maanden bij de Jumbo. Ze doet die avond haar eerste pinafsluiting (geld brengen naar een kluis). "Ik was best zenuwachtig en had tijdens mijn inwerkperiode nog wel gevraagd aan een collega: wat als ze me overvallen? 'Gewoon meewerken' had ze gezegd."

Loop van een pistool

Dus toen de nachtmerrie van elke supermarktmedewerker werkelijkheid werd en Channah ineens in een stel ogen keek en in de loop van een pistool, werkte ze kalm mee.

"Ineens hoorde ik geschreeuw en zag twee jongens met wapens. Ik kroop eerst in een hoekje, maar realiseerde me toen: ik heb het geld, dus ze moeten mij hebben." De daders met integraalhelmen op sommeerden haar agressief om het kastje open te maken.

Ze stoven er vervolgens vandoor met de buit; Channah bleef achter met een trauma en haar gezicht over het hele internet. "Die avond kreeg ik al berichtjes dat er een video online stond en om eerlijk te zijn vond ik dat echt verschrikkelijk", vertelt ze over de beelden die een klant van de overval maakte. "De reacties eronder waren soms ook zo gemeen." NH Nieuws sprak destijds met de maker van de beelden.

Channah had het gevoel dat ze de gebeurtenis zelf nog niet eens had kunnen verwerken. Maar een paar weken later, toen ze angstaanvallen bleef houden en zelfs de straat niet meer op durfde, besloot ze het filmpje er toch nog eens bij te pakken.

Geheugen

"Ik miste namelijk heel veel van de avond van de overval. In mijn geheugen zaten allemaal zwarte gaten. Had ik het overdreven? Was het wel zo heftig? Wat was er eigenlijk gebeurd? Was ik in paniek? Ik had allemaal van die vragen."

Traumatherapeut Anita Terlouw-Brand merkte dat het bekijken van de beelden Channah hielp bij de verwerking. "Er kwam voor haar ruimte om emoties toe te laten, want bij een levensbedreigende situatie zoals een overval gaat je lichaam in overlevingsstand en vagen emoties en herinneringen weg."

Bekijk de beelden van de overval en het interview hieronder. Tekst gaat door onder de video.