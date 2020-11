Alkmaarder (51) aangehouden voor heftige ramkraak en overval op Jumbo-supermarkten

ALKMAAR - Een 51-jarige Alkmaarder is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij een ramkraak bij een Jumbo in Haarlem en een overval bij een Jumbo in Alkmaar dit jaar. NH Nieuws sprak destijds met de man die de overval filmde: de daders hielden personeel en klanten onder schot en ook in Haarlem had het grote impact op de medewerkers.