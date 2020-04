Auto ramkrakers miste op haar na medewerkster van supermarkt in Haarlem

HAARLEM - De schade is enorm en wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt vanmorgen bij de ramkraak op de Jumbo in Haarlem Schalkwijk. Tegen kwart voor zeven ramden de daders hun wagen door de voorpui, terwijl één van de medewerksters daar net in de buurt stond. "Dat was wel heftig."

Medewerksters van de supermarkt staan vanmorgen buiten bij te komen van de schrik. Want wat had het desastreus kunnen aflopen. "We waren aan het werk en toen hoorden we een harde klap. En toen zagen we een auto langs ons rijden, zo de winkel in", vertelt de medewerkster die net niet geraakt werd. "We zijn meteen op een veilige plek gaan zitten en het maar laten gebeuren. We hebben meteen de politie gebeld. Die waren er ook snel, maar toen waren de daders al weg."

Vaker doelwit

"Je zag overal glas rondvliegen, het is echt een nachtmerrie", vertelt een andere medewerkster. "Het gaat op zich wel, maar de schrik zit er nog goed in." Ze hebben de camerabeelden bekeken en met eigen ogen nog eens kunnen zien hoeveel geluk ze hebben gehad.

Klanten worden vriendelijk verzocht om ergens anders boodschappen te gaan doen. Andere winkels zijn wel open. "Vroeger was dit een hele goede wijk, maar het is echt veel slechter geworden de laatste jaren", verzucht een winkelier. "Het is al vaker gebeurd dat de supermarkt is overvallen", zegt een mevrouw. "Ook met pistolen, ik heb gehoord dat ze nu ook bewapend waren."

Verdachten voortvluchtig

Het is onduidelijk wat de daders hebben buitgemaakt. De politie vroeg via Burgernet uit te kijken naar twee personen op een scooter, beiden in het zwart gekleed met 'hoody's'. De scooter zou mogelijk beschadigd rondrijden. Vooralsnog is er niemand aangehouden. De recherche was de hele ochtend bezig met onderzoek in en rond de supermarkt. Mogelijk gaat de winkel later in de middag weer open.